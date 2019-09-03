Новое видео по Apex Legends раскрывает тайну происхождения Рэйф

Студия Respawn Entertainment продолжает расширять лор игры Apex Legends - на официальном YouTube-канале проекта опубликован короткометражный сюжетный ролик, проливающий свет на тайну происхождения одного из самых популярных персонажей королевской битвы - межпространственного бойца Рэйф.

На видео показано, как девушка приобрела способность манипулировать пространством и временем, создавая разломы в ткани реальности, и откуда в ее голове появились голоса, предупреждающие об опасности.

Короткометражка опубликована в преддверии очередного ивента 3 сезона - Voidwalker, который стартует 3 сентября и продлится до 17 сентября. В ходе события будет доступен новый режим только с дробовиками и снайперскими винтовками - настоящий рай для кемперов. Кроме того, несколько изменится ландшафт карты, а количество лута будет сильно ограничено.

Во время события магазин внутриигровых покупок пополнится эксклюзивными предметами, а в выходные игроки, пробившиеся в топ-5 в матче, получат удвоенный опыт.