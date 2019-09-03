У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Новое видео по Apex Legends раскрывает тайну происхождения Рэйф

Текст:   Богдан Бобров
03.09.2019,  
17:52
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Студия Respawn Entertainment продолжает расширять лор игры Apex Legends - на официальном YouTube-канале проекта опубликован короткометражный сюжетный ролик, проливающий свет на тайну происхождения одного из самых популярных персонажей королевской битвы - межпространственного бойца Рэйф.

На видео показано, как девушка приобрела способность манипулировать пространством и временем, создавая разломы в ткани реальности, и откуда в ее голове появились голоса, предупреждающие об опасности.

Короткометражка опубликована в преддверии очередного ивента 3 сезона - Voidwalker, который стартует 3 сентября и продлится до 17 сентября. В ходе события будет доступен новый режим только с дробовиками и снайперскими винтовками - настоящий рай для кемперов. Кроме того, несколько изменится ландшафт карты, а количество лута будет сильно ограничено.

Стало известно, чем PlayStation 5 будет круче нынешних консолей
DOOM 2016 перенесли в 1993. Вот как это выглядит

Во время события магазин внутриигровых покупок пополнится эксклюзивными предметами, а в выходные игроки, пробившиеся в топ-5 в матче, получат удвоенный опыт.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
видео
Фото: Xiaomi
В продажу поступил смартфон Xiaomi за 4700 рублей. Он очень милый 13:19
Самый популярный блогер YouTube женился 20.08.2019
Взрыв iPhone во время ремонта попал на видео 30.07.2019
игры
Фото: Twitter
И снова третье сентября. В Instagram появилась маска с Шуфутинским 12:29
На iOS и Android выйдет новая игра про Super Mario. Она будет бесплатной 27.08.2019
Возвращение к истокам - Blizzard запустила World of Warcraft Classic 27.08.2019