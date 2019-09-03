Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов уже находится в Абу-Даби, где 7 сентября проведет бой с американцем Дастином Порье.

Нурмагомедов - непобежденный чемпион. На его счету 27 побед. В графе поражения - прочерк. Статистика Порье 25-5. Многие эксперты убеждены, что Хабиб не испытает особых трудностей во время поединка. Но сам Нурмагомедов уверен: недооценивать соперника опасно.

- Встреча с Дастином Порье будет для меня самым сложным вызовом. Хотя я всегда так думаю. Я не хочу допустить ошибку и недооценить этого парня, - приводит слова Нурмагомедова пресс-служба UFC. - У Порье очень хорошая победная серия. В последнем бою он одолел очень сильного соперника - Макса Холлоуэя, и я думаю, что Дастин заслужил титульный поединок.

Для Хабиба это будет уже вторая защита чемпионского пояса после скандального боя с ирландцем Конором Макгрегором, который закончился не только победой россиянина, но и дисквалификацией за последующую драку вне октагона. Нурмагомедов и Порье пока ведут себя вполне пристойно, избегая оскорблений. Но и без громких заявлений не обходится. Тренер американца по силе и выносливости Фил Дару пообещал, что Порье непременно выполнит "гильотину" - эффектный и эффективный удушающий прием. Сам Порье грозится продлить серию своих побед - Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Эдди Альварес, Хабиб Нурмагомедов - и стать лучшим легковесом в UFC, а возможно, и за всю историю ММА.