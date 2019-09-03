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Текст:   Ольга Игнатова 
08:00 03.09.2019

Об ограничениях на продажу квартиры можно узнать за несколько минут

В 51 регионе России в пилотном режиме заработал онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Он доступен на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости можно получить в течение 3 суток. Запущенный в пилотном режиме онлайн-ресурс, как уточнили "РГ" в Кадастровой палате, будет предоставлять выписки из ЕГРН в течение нескольких минут.

Фото: iStock
В кадастровой палате напомнили, как оспорить стоимость земли и жилья

Как рассказали в Кадастровой палате, сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, обо всех ограничениях и обременениях на дом, дачу, квартиру или иное зарегистрированное строение, а также кадастровый план территории.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Откуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики объекта недвижимости заполняются напрямую из ЕГРН. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

Сведения из Единого госреестра недвижимости, предоставляемые в электронной форме, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки из ЕГРН, по словам главы Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, могут потребоваться при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения.

Фото: iStock
Росреестр: Как получить сведения о кадастровой стоимости недвижимости

Где стал доступен сервис? В таких регионах, как Республика Адыгея (Адыгея); Республика Бурятия; Республика Алтай; Республика Дагестан; Кабардино-Балкарская Республика; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха (Якутия); Республика Северная Осетия - Алания; Республика Тыва; Республика Хакасия; Чеченская Республика; Чувашская Республика - Чувашия; Красноярский край; Хабаровский край; Архангельская область и Ненецкий АО; Астраханская область; Волгоградская область; Воронежская область; Ивановская область; Иркутская область; Калининградская область; Камчатский край; Костромская область; Курганская область; Липецкая область; Магаданская область и Чукотский АО; Мурманская область; Новгородская область; Омская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Псковская область; Рязанская область; Сахалинская область; Смоленская область; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тюменская область; Ульяновская область; Забайкальский край; Еврейская автономная область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ.

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