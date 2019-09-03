Обнаружен ген, который сокращает естественную потребность во сне

Новости

В Томской области главу банка похитили за долги 11:26
Росстат: "Денежная подушка" государства показала рекордный рост 11:23
Ураган "Дориан" ослаб до третьей категории 11:19
Макей призвал к масштабному диалогу в борьбе с терроризмом 11:19
Посольство Южной Кореи в Токио получило письмо с патроном и угрозами 11:18
Умер сценарист "Доктора Кто" Терренс Дикс 11:16
Седаны Aurus обзавелись паспортом 11:13
Эксперты назвали, какие товары россияне чаще покупают по скидке 11:09
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе 11:07
Хабиб Нурмагомедов не будет менять весовую категорию 11:04
Пермский школьник спас тонущего ребенка в Турции 11:02
Лукашенко выступил с инициативой формирования "пояса цифрового добрососедства" 11:00
Найден обломок материала, не встречающегося в земной природе 11:00
Литографии Пикассо представят на выставке в Гомеле 10:50
В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя 10:49
Глава Златоуста отправлен в отставку 10:47
Карпин второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ 10:45
Жителя Бурятии осудили за фото с нацистской символикой в соцсети 10:44
Военные получили еще один новый транспортник Ил-76МД-90А 10:43
Суд признал блогера Синицу виновным в экстремизме из-за поста в Twitter 10:40
В озере под Смоленском погибла вся рыба 10:40
Спасатели нашли тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии 10:39
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона 10:35
В Крыму поддержали оценку блокады полуострова экс-министром Украины 10:34
Песков: В Иркутске подтвердили отстранение скандальной чиновницы 10:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
03.09.2019 10:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Обнаружен ген, который сокращает естественную потребность во сне

Текст: Наталья Панасенко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Потребность во сне у людей может быть очень разной - в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей человека. В среднем взрослым необходимы семь-восемь часов ночного сна, чтобы чувствовать себя отдохнувшими. Однако некоторым вполне достаточно и пяти-шести часов сна. Почему? "Вполне вероятно, что "требуемое время сна" зависит от генов", - говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.

"Удивительно, как мало мы знаем о сне, учитывая, что на него тратим треть своей жизни", - говорит невролог Луис Птачек из Калифорнийского университета (США). Его коллеги, команда генетиков под руководством Гуансен Ши, ищут причины естественного короткого сна. Несколько лет назад исследователи обнаружили мутацию гена, которая, по-видимому, сокращает естественную потребность во сне. Как показали эксперименты с мышами, эта мутация усиливает активность определенных нейронов, которые способствуют бодрствованию.

Фото: iStock
Ученые рассказали, как связаны вегетарианство и уровень IQ

Тем не менее, ученым недоставало доказательств в пользу этой идеи. Чтобы найти дополнительные генетические факторы, ученым требовались люди, для которых вполне достаточно четырех-шести часов ночного сна. Удачей для ученых было найти такую семью малоспящих: несколько родственников из трех поколений оказались теми, кому требовалось на сон четыре-шесть часов в сутки.

Генетики проанализировали данные ДНК этой семьи. Результаты показали, что ни у одного из членов этой семьи не было известной им мутации. Вместо этого команда Ши идентифицировала изменения в гене ADRB1 на хромосоме 10: "Мы выявили мутацию в гене β1-адренорецептора у людей, которым требуется меньше часов сна, чем большинству". О функции β-рецепторов в центральной нервной системе известно немного, до сих пор отмечалась его роль в работе сердца и для закрепления воспоминаний в мозге.

Чтобы проверить, как обнаруженная мутация в гене ADRB1 влияет на адренорецептор, ученые провели эксперимент на мышах. Оказалось, что мутированная версия рецепторного белка менее стабильна. "Это может повлиять на его функцию - с возможными последствиями для процессов в мозге", - цитирует Scinexx соавтора исследования Ин-Хуэй Фу.

Грызуны с мутацией короткого сна спали в среднем на 55 минут меньше сородичей из контрольной группы. Как сообщают исследователи, это не было связано с сокращением отдельных фаз сна - у мутантных мышей было меньшее количество циклов сна за ночь.

Кроме того, у этих мышей соотношение нейронов, ответственных за периоды бодрствования, и нейронов, связанных со сном, сместилось в пользу первых. "Результаты нашей работы демонстрируют важность β1-адренорецептора для регуляции сна и бодрствования. Мутация в гене ADRB1 облегчает возбуждение нейронов, способствующих пробуждению, и способствует повышенной активности в целом", - сообщает исследовательская группа.

Фото: iStock
Ученые нашли оригинальную защиту от укусов комаров

"Мутированная форма адренорецептора способствует естественному короткому сну", - подытоживает Ши. При этом малоспящие люди совсем не страдают от хронического недосыпания, и короткий сон не имеет негативных последствий для их здоровья. Более того, отмечает Фу, "у малоспящих сон лучше и крепче, чем у других, и они не страдают от смены часовых поясов".

Ученые надеются, что понимание роли генной мутации и других факторов дадут новые подсказки относительно того, что такое хороший сон: "Идентификация дополнительных генов, участвующих в модуляции продолжительности сна человека, предоставляет уникальный способ расширить наши знания о генах и путях, важных для регуляции сна человека".

Не исключено, что на основе этих открытий удастся создать препараты, которые помогут при хронических расстройствах сна.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: В Иркутске подтвердили отстранение скандальной чиновницы
В посольстве России ответили на слова Джонсона о Второй мировой войне
В Турции не исключили возможность закупки дополнительной партии С-400
В США подготовлен законопроект о смертной казни за массовые убийства
На Украине сообщили о катастрофической ситуации с запасами угля