Очевидец рассказал о пожаре на яхте в Калифорнии, где погибли 25 человек

Туристический круиз для группы дайверов обернулся одной из крупнейших катастроф в водах в Калифорнии за несколько десятилетий. Ночью на яхте под названием Conception вспыхнул пожар, а спустя считанные минуты все судно превратилось в огромный факел. К утру спасатели обнаружили тела 25 погибших, еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Яхта длиною 23 метра, на борту которой находились шесть членов экипажа и 33 туриста, завершала трехдневное плавание у каменистых островов в национальном парке "Чаннел-Айлендс" на юге калифорнийского побережья. Этот популярный у дайверов район известен сильным ветром и неспокойными водами.

Как отметили спасатели, обстоятельства сложились хуже некуда. Пожар вспыхнул около 3 часов ночи по местному времени, когда судно стояло на якоре у острова Санта-Круз, и начал быстро распространяться. Путешественники в это время спали в тесной каюте, которая находилась под палубой. Этот район считается удаленным, а потому вертолеты и корабли с пожарным оборудованием добрались туда только через полтора часа после того, как получили сигнал бедствия. Судя по опубликованной аудиозаписи, он был подан, когда ситуация уже была катастрофичной. На аудиозаписи слышен голос, в ужасе кричащий о том, что не может дышать.

До берега было всего 18 метров, но спастись смогли только пять членов экипажа. Они успели спустить надувную лодку, спрыгнули в нее и доплыли до стоявшего в сотне метров рыболовецкого корабля. Его владельцы Боб и Ширли Хансен рассказали газете New York Times, что проснулись ночью от сильных ударов в бортовую часть. Выйдя на палубу, они увидели в воде надувную лодку с членами экипажа Conception, которые рассказали, что спрыгнули в воду, когда огонь вышел из-под контроля. При виде соседней яхты Хангсен понял, что ситуация безнадежна. Conception была полностью охвачена огнем, пламя вырывалось из иллюминаторов, а каждые несколько секунд гремели взрывы.

"Это было кошмарно, к такому невозможно подготовиться, - вспоминает Хансен. - Пожар был просто громадный, мы не могли ничего поделать".

По его словам, позже двое членов экипажа Conception отправились на лодке обратно к судну в поисках выживших, но никого не нашли.

Когда на место прибыли спасатели Береговой охраны США, яхта была еще на поверхности, а позже затонула. Поначалу на дне обнаружили тела четырех человек, а позже днем из воды достали еще 16 погибших. Тела еще пятерых пока не получается поднять на поверхность из-за сильного и нестабильного приливного течения. Остается неизвестной судьба девяти туристов. Ведется поисковая операция, но официальный представитель Береговой охраны Моника Рочестер заявила, что "следует готовиться к худшему".

Началось расследование, но, как сообщил шериф калифорнийского округа Санта-Барбара Билл Браун, причина возгорания пока не определена. При этом Рочестер на пресс-конференции заявила, что пока не знает, пытались ли члены экипажа спасти жизни туристов, когда вспыхнул пожар.

Компания, которая организовала круиз, занимается этим уже около пяти десятков лет и имеет хорошую репутацию. Суда типа Conception должны ежегодно проходить инспекцию в Береговой охране США, чтобы сохранять лицензию. Последняя такая проверка проводилась в августе 2018 года и недочетов не выявила. Во время предыдущих проверок были замечания к мерам противопожарной безопасности, но владельцы оперативно реагировали на них. В том числе были заменены шланг и один из датчиков системы тушения пожаров, установленной в моторном отсеке.

Associated Press разузнало о "Conception" у предпринимателя Дэйва Рида, который совсем недавно был на экскурсии на этой яхте. Тот дал высокую оценку инструктажу и мерам безопасности на судне, рассказав, что экипаж дотошно информировал туристов об этом. В то же время помещение, где были расположены койки для сна, он назвал довольно тесным, а подняться на палубу можно было по единственной и узкой лестнице. По его оценке, если огонь распространялся быстро, например, в результате взрыва в двигателе, единственный выход для дайверов был отрезан.