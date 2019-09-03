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03.09.2019 18:55
Рубрика: Спорт

Обещал исправиться

Овечкин переживает за свой рейтинг в игре NHL 20
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(7954)
Накануне один из крупнейших производителей компьютерных игр опубликовал рейтинг топ-50 лучших хоккеистов в NHL 20.

В число самых популярных игроков вошли сразу семь россиян. Лучшим из наших в новой части спортивного симулятора НХЛ стал нападающий "Тампы" Никита Кучеров.

Фото: Официальный сайт "Сент-Луиса"
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Рейтинг Никиты вырос до 92 баллов, что позволило форварду сместить с третьей строчки самого Александра Овечкина, у которого осталась та же сумма баллов.

Девятую строчку в рейтинге лучших занял вратарь Андрей Василевский (91). В предыдущей версии игры игрок "Тампы" с общим рейтингом 88 располагался на 46-й строчке среди лучших хоккеистов лиги.

Любопытно, что первым новость об изменениях в рейтинге прокомментировал Овечкин.

"Я приму это! Но в следующий раз я стану лучше", - написал Александр в Twitter.

Еще один российский хоккеист, представляющий клуб "Нью-Йорк Рейнджерс", Артемий Панарин, расположившийся на 36-м месте в NHL 20, попросил разработчиков игры правильно писать в симуляторе его имя.

"Ребята, вы можете наконец-то правильно написать мое имя - АртемиЙ", - возмутился российский хоккеист.

Овечкин может завершить карьеру через два года

Что касается лидеров топ-50, то вне конкуренции Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" и Сидни Кросби из "Питтсбурга".

Отметим, что новая версия игры NHL появится в продаже уже совсем скоро - 13 сентября. Удовольствие попробовать себя в качестве хоккейных звезд будет не из дешевых и будет стоить геймерам порядка ста американских долларов.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Digital Игры Александр Овечкин
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