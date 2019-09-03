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03.09.2019 17:26
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл встретится с духовным лидером древних индийских христиан

Текст: Елена Яковлева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял делегацию Маланкарской ортодоксальной церкви - одной из шести древних восточных христианских церквей.

Главный пункт программы визита делегации во главе с предстоятелем Маланкарской церкви католикосом Василием Мар Фомой Павлом II - как раз встреча с патриархом Кириллом. Темы их разговора планировались и оказались самыми разнообразными от текущих вопросов и перспектив взаимодействия до защиты нравственных основ жизни и поддержки христиан, подвергающихся преследованиям в разных частях света. В центр их внимания также попали образовательные проекты и социальное служение.

Духовный лидер древних индийских христиан поблагодарил патриарха Кирилла за помощь в организации визита делегации в Россию и подчеркнул: "Ваша церковь стала духовным источником для всего мира".

Патриарх Кирилл в ответ рассказал о многовековом интересе русского народа к Индии. "Были отчаянные люди, которые пешком отправлялись в Индию, возвращались, рассказывали соотечественникам о сказочной стране, которую посетили. Конечно, для многих было открытием, что в Индии существует сильная христианская община", - сказал он.

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Он также подчеркнул, что Маланкарская церковь возникла "не в результате западной миссии", а существует "с самого начала христианства, будучи основанной апостолом Христа".

У древних индийских христиан особая история и судьба. До XVI века о них в Европе мало кто знал. Считается, что контакт с ними якобы являлся одной из причин путешествий Васко да Гамы в 1498 - 1525 годах. Однако историки отмечают его жестокость и расправы с местными христианами. В 1542 году в Гоа прибыл католик, известный францисканский миссионер Франциск Ксаверий и положил начало католической миссии в Индии. Но его попытки склонить христиан древней церкви апостола Фомы к унии были безуспешны. И эта безуспешность породила открытые и жестокие гонения на Церковь апостола Фомы со стороны католиков. Из всех существовавших храмов уцелели лишь два, остальные разрушили и перестроили в португальском стиле.

Сегодня в традиционных индуистских штатах активность католических организаций и новых протестантских движений вызывает агрессию индуистов, и на Западе ее квалифицируют как гонения на христиан в Индии. "Порой эти события действительно носят жестокий характер, - согласились в делегации Маланкарской церкви, - однако они не затрагивают традиционных индийских христиан.

Справка "РГ"

Маланкарская Церковь возводит свое начало к I веку и считает своим основателем святого апостола Фому. По церковному преданию он основал семь церквей на территории Индии, проповедовал веру Христову и принял мученическую кончину в Милапоре, где его трудами также была основана христианская община. В качестве доказательства служения апостола в Южной Индии осталась его могила в Милапоре (мощи апостола в IV веке были перенесены в Эдессу - это территория теперешней Турции). Доказательством его присутствия и проповеди в Индии служит и изначальное название общины индийских христиан - "христиане апостола Фомы".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Маланкарская ортодоксальная церковь является преемницей первой христианской общины на индийских берегах. Название свое она получила по названию местности, где сошел с корабля апостол Фома. В некоторых штатах юго-запада Индии христиане и сегодня составляют большинство населения. При этом традиционные христиане Индии веками живут в гармоничном соседстве с представителями других индийских традиционных религий, а их религиозная традиция, по словам иеромонаха Стефана Игумнова, "очень интересна и своеобразна".

В пресс-службе патриарха Кирилла отмечают, что маланкарской стороной "не раз подтверждалась готовность в необходимых случаях предоставлять храмовые помещения для совершения богослужений священниками Русской Церкви".

Цитата

"Более 30 лет не совершалось визита подобного уровня лидера индийской церковной общины в Россию, хотя до этого периода отношения между Русской православной церковью и "христианами апостола Фомы", как называются христиане в Индии, были очень интенсивными. Истоки этих взаимоотношений теряются в глубине веков, но задокументированные свидетельства относятся к середине XIX века", - цитирует агентство РИА Новости слова руководителя секретариата отдела по межхристианским отношениям иеромонаха Стефана (Игумнова).

Общество Религия Патриарх Кирилл
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