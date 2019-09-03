Почтовики РФ и Монголии запустят железнодорожное грузовое сообщение

"Почта России" и почта Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор.

Стороны намерены совместно разработать портфель продуктов и услуг для консолидированных наземных перевозок почтовых отправлений, включая развитие премиальных сервисов, а также базовых логистических продуктов.

Для расширения канала своевременного и безопасного почтового обмена между Монголией и Россией назначенные почтовые операторы двух стран намерены совместно реализовать проект запуска грузового железнодорожного сообщения. Партнеры также договорились разработать комплексное решение для российских экспортеров для стимулирования роста экспорта товаров в Монголию.

Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов и генеральный директор Монгол Шуудан (Почта Монголии) Анхбаатар Бадамрай.

"Подписанное сегодня соглашение - это логичное продолжение многолетнего сотрудничества между российской и монгольской почтовыми администрациями, - отметил Николай Подгузов. - Я уверен, что развитие взаимодействия будет способствовать укреплению связей и внесет свой вклад в реализацию несырьевого экспортного потенциала России".