Британский премьер Борис Джонсон и его возлюбленная Керри Саймондс завели щенка. Уживется ли он с котом Лари, главным мышеловом премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 - главный вопрос, который волнует сегодня британскую общественность.

"Борис Джонсон решил завести собаку. Она маленькая, приставучая и скулит, когда на нее не обращают внимания", - так кот Ларри оповестил читателей своего официального твиттер-аккаунта о том, что у него будет сосед. А когда щенка привезли на Даунинг-стрит, он опубликовал видео этого события и сопроводил его дерзким комментарием, мол "приятель из BBC снял момент прибытия моего нового лакея". 12-летнего Ларри можно понять. Вот уже восемь лет он - основной объект внимания прессы и любимец публики, посещающей Даунинг-стрит. Более того, в самой резиденции есть несколько кресел, которые он считает своими, и регулярно усаживается на них, а то и спит, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Главы правительства сменяются, а Ларри остается. Он был знаком, например, с экс-премьерами Британии Дэвидом Кэмероном и Терезой Мэй, экс-президентом США Бараком Обамой и действующим президентом Дональдом Трампом, и многими другими политическими лидерами из разных стран мира. Появление 15-недельного малыша породы джек-рассел, который является личной собственностью Бориса Джонсона и его партнерши Керри Саймондс, и уедет из резиденции, как только Джонсон покинет пост премьера, не могло не вызвать раздражения у старожила.

Предшественница Джонсона на посту главы правительства Тереза Мэй, неоднократно упоминавшая в интервью, что любит собак, не решилась завести щенка. Правда, Мэй, в соответствии с традициями, жила в скромной квартире с двумя спальнями по адресу Даунинг-стрит, 10, а Джонсон и его подруга поселились в 4-комнатных апартаментах под номером 11, в которых раньше жил канцлер казначейства. Так что щенка, которому дали кличку Дилайн, специально готовили к жизни рядом с котом Лари: по информации Daily Mirror, джек-рассел, которого Джонсон взял в одном из приютов организации Friends of Animals (FOAW) в Уэльсе, провел две недели в приемной семье с котами, там же он получил необходимые навыки для жизни в доме.

Возлюбленная премьера Керри Саймондс написала в своем твиттере, что щенок родился с кривой челюстью, и из-за этого его выбросил заводчик. Историю пса Дилайна, которого добрые люди не только спасли от гибели, но и пристроили в семью главы британского правительства, уже сравнивают со сказкой о Золушке. Осталось лишь узнать, найдет ли он общий язык с Ларри.