Новости

Суд не одобрил скандальный брак взрослого иранца с 11-летней девочкой 22:11
Румынский дипломат погиб при взрыве в Кабуле 22:04
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону 22:00
Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД 21:55
На севере Петербурга открыли новую развязку с ЗСД 21:42
Скончалась сестра Юлии Тимошенко 21:16
Итальянцы проголосовали на онлайн-референдуме "за" новый кабмин 21:14
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам 21:05
В Петербурге похоронили погибшую в Турции девочку 20:48
Глава МВД Грузии стал премьером 20:47
Новый Nissan Juke: платформа от Captur, движок от Micra 20:31
В Дахау почтят память красноармейцев, расстрелянных там в концлагере 75 лет назад 20:30
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка 20:11
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест 20:08
В Ленобласти мужчина убил бизнесмена, не оплатившего работу 19:40
Владимир Путин прибыл во Владивосток 19:37
Первый памятник Николаю Лаверову открыли на его малой родине в Поморье 19:28
Назначены судьи на матч Шотландия - Россия 19:24
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий 19:01
Правительство передало Лукашенко проект программы по интеграции с Россией 18:40
Северная Корея призвала Японию компенсировать военные преступления 18:36
На ремонт пензенских дорог выделили 6,5 миллиарда рублей 18:30
Сборная Бразилии сенсационно обыграла греков на ЧМ-2019 18:29
Мигранты все чаще приплывают на Ибицу 18:20
Почтовики РФ и Монголии запустят железнодорожное грузовое сообщение 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
03.09.2019 20:39
Рубрика: В мире

Как кошка с собакой?

В резиденции британского премьера появился новый жилец
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(7954)
Британский премьер Борис Джонсон и его возлюбленная Керри Саймондс завели щенка. Уживется ли он с котом Лари, главным мышеловом премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 - главный вопрос, который волнует сегодня британскую общественность.
У старожила Даунинг-стрит, 10, кота Ларри появился сосед - щенок Дилайн. Фото: Reuters / EPA У старожила Даунинг-стрит, 10, кота Ларри появился сосед - щенок Дилайн. Фото: Reuters / EPA
У старожила Даунинг-стрит, 10, кота Ларри появился сосед - щенок Дилайн. Фото: Reuters / EPA

"Борис Джонсон решил завести собаку. Она маленькая, приставучая и скулит, когда на нее не обращают внимания", - так кот Ларри оповестил читателей своего официального твиттер-аккаунта о том, что у него будет сосед. А когда щенка привезли на Даунинг-стрит, он опубликовал видео этого события и сопроводил его дерзким комментарием, мол "приятель из BBC снял момент прибытия моего нового лакея". 12-летнего Ларри можно понять. Вот уже восемь лет он - основной объект внимания прессы и любимец публики, посещающей Даунинг-стрит. Более того, в самой резиденции есть несколько кресел, которые он считает своими, и регулярно усаживается на них, а то и спит, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Главы правительства сменяются, а Ларри остается. Он был знаком, например, с экс-премьерами Британии Дэвидом Кэмероном и Терезой Мэй, экс-президентом США Бараком Обамой и действующим президентом Дональдом Трампом, и многими другими политическими лидерами из разных стран мира. Появление 15-недельного малыша породы джек-рассел, который является личной собственностью Бориса Джонсона и его партнерши Керри Саймондс, и уедет из резиденции, как только Джонсон покинет пост премьера, не могло не вызвать раздражения у старожила.

Фото: AP Photo/Daniel Cole
Борис Джонсон: Я мечтал стать рок-звездой

Предшественница Джонсона на посту главы правительства Тереза Мэй, неоднократно упоминавшая в интервью, что любит собак, не решилась завести щенка. Правда, Мэй, в соответствии с традициями, жила в скромной квартире с двумя спальнями по адресу Даунинг-стрит, 10, а Джонсон и его подруга поселились в 4-комнатных апартаментах под номером 11, в которых раньше жил канцлер казначейства. Так что щенка, которому дали кличку Дилайн, специально готовили к жизни рядом с котом Лари: по информации Daily Mirror, джек-рассел, которого Джонсон взял в одном из приютов организации Friends of Animals (FOAW) в Уэльсе, провел две недели в приемной семье с котами, там же он получил необходимые навыки для жизни в доме.

Возлюбленная премьера Керри Саймондс написала в своем твиттере, что щенок родился с кривой челюстью, и из-за этого его выбросил заводчик. Историю пса Дилайна, которого добрые люди не только спасли от гибели, но и пристроили в семью главы британского правительства, уже сравнивают со сказкой о Золушке. Осталось лишь узнать, найдет ли он общий язык с Ларри.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов