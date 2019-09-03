Порошенко опять не явился на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда ранее был вызван повесткой. Вместо Порошенко в ГБР прибыл его адвокат Игорь Головань.

Как отметил адвокат, ГБР не поясняет, какие именно вопросы есть у следователей к политику. При этом, по его словам, сам Порошенко не может придти, так как загружен работой в Раде и по ряду других уважительных причин.

Ранее глава ГБР Петр Труба написал в своем Telegram-канале, что Порошенко проходит по 11 производствам Госбюро расследований, "и Петр Алексеевич об этом хорошо знает".

3 сентября Верховная рада проголосовала 373 голосами за отмену неприкосновенности для депутатов. Для принятия решения нужно было 300 голосов.