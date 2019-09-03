Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами

Письмо с пулей и угрозами получили сотрудники посольства Южной Кореи в Японии. В послании автор утверждает, что у него есть огнестрельное оружие, и что он готов его использовать против граждан Республики Корея.

Южнокорейское дипломатическое представительство уже обратилось в полицию. Сейчас ведется следствие, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Asahi.

Отметим, что южнокорейско-японские отношения переживают сейчас полосу сильнейшего кризиса. По мнению политологов, отношения двух стран сейчас оказались в худшем состоянии после 1965 года, когда Сеул и Токио восстановили дипломатические связи.