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03.09.2019 11:18
Рубрика: В мире

Посольство Южной Кореи в Токио получило письмо с патроном и угрозами

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Посольство Республики Корея в Токио получило письмо, в котором был патрон, а также записка с угрозами в адрес корейцев. Об этом сообщила южнокорейская газета "Геральд Кенчже" со ссылкой на СМИ Японии.

Как отмечает издание, письмо пришло на имя "посла РК Ли Су Хуна". Ли Су Хун действительно был послом Кореи в Японии, но уже закончил свою работу на этом посту. Имя и адрес отправителя не были указаны. В конверте лежал пистолетный патрон и послание. В записке содержались угрозы в адрес корейцев. В частности, было сказано, что у написавшего есть "несколько пистолетов" и он "нацелился на корейцев". Содержались также требования к корейцам "убираться из Японии". В настоящий момент полиция Токио ведет расследование инцидента.

Фото: Олег Кирьянов
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Отметим, что в последние недели японо-южнокорейские отношения серьезно обострились. Страны фактически ввели друг против друга торговые и экономические санкции, существенно сокращены либо полностью приостановлены контакты в других сферах. В Корее проходит массовая кампания по бойкоту японских товаров.

К сожалению, эти межгосударственные разногласия привели и к некрасивым инцидентам в отношении туристов. Так, в настоящий момент полиция Сеула расследует инцидент с корейским мужчиной, который оскорбил и предположительно ударил двух девушек-японок, которые гуляли по южнокорейской столице. 1 сентября полиция Токио задержала японца, который разбил почтовый ящик посольства Кореи в Японии.

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