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03.09.2019 01:48
Рубрика: В мире

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет. Такую информацию в понедельник распространила пресс-служба МВД республики.

Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой

По ее данным, девочка Юля пропала в поезде "Минск - Осиповичи". Тогда сотрудники милиции безуспешно искали ребенка в поездах, на вокзалах и станциях, через СМИ. Найти родителей девушки помог молодой человек из России, который позвонил в дежурную службу милиции в Беларуси, пишет РИА Новости.

Он сообщил о своей 24-летней знакомой сироте, которая помнит, как потерялась в электричке. Детство она провела в интернате, а потом в приемной семье. Через интернет молодому человеку удалось найти информацию о пропавшей 20 лет назад девочке. Сотрудники МВД связались с девушкой и выяснили, что она помнит о детстве и родных, а исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы подтвердило их родство.

На днях все участники этой истории встретились в РОВД Минской области Беларуси.

В мире экс-СССР Беларусь
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