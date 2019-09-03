Правительство передало Лукашенко проект программы по интеграции с Россией

Проект программы по развитию интеграции с Российской Федерацией направлен во вторник из аппарата белорусского правительства президенту страны. Об этом стало известно 3 сентября из источника в новом руководстве пресс-службы Совета министров, на который ссылается ТАСС.

Ранее Сергей Румас, о чем уже сообщал "СОЮЗ", заявлял о готовности представить на согласование Александру Лукашенко проект программы интеграции с Союзным государством, чтобы уже в начале сентября премьеры двух стран парафировали совместную программу действий.

Белорусский премьер полагает, что после парафирования программы "правительства двух стран опубликуют ее для того, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других".

Как известно, еще в декабре прошлого года Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по дальнейшему развитию интеграции. В конце июня Сергей Румас сообщил по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. Глава белорусского правительства уточнил тогда, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны - в первую очередь - дорожные карты по секторам экономики.