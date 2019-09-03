Представлена эмблема чемпионата мира-2022 по футболу

Во вторник, 3 сентября, более чем в 20 странах мира одновременно состоялась презентация эмблемы чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

В качестве логотипа создатели выбрали Кубок мира. Он изображен в виде белой изогнутой ленты с национальным орнаментом. По мнению болельщиков, эмблема напоминает собой восьмерку.

"Официальная эмблема 22-го в истории чемпионата мира была представлена сегодня. Хозяин турнира Катар сделал еще один большой шаг на пути к величайшему футбольному событию", - говорится в сообщении в официальном Twitter ФИФА.

Напомним: первенство планеты в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый чемпионат мира в истории, матчи которого будут сыграны не летом.