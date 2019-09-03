Накануне отъезда на Восточно-экономический форум премьер-министр Индии Нарендра Моди ответил на вопросы "Российской газеты" и ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ответил на вопросы "Российской газеты" и ТАСС.

Мы встречаемся с вами за несколько часов до вашего отлета во Владивосток. С какими ожиданиями отправляетесь на Восточный экономический форум?

Нарендра Моди: Я хотел бы поблагодарить русский народ и передать ему самый горячий привет, ведь Индия и Россия во многих отношениях чувствуют близость друг к другу.

Однажды я приехал в Россию на двусторонний саммит, и в тот же день вечером нам была показана культурная программа. Выступали только россияне, но я был совершенно потрясен тем, как на сцене отобразили Индию. Демонстрировали индийские традиции, индийскую одежду, индийскую культуру, и я почувствовал, как русские люди любят Индию. Что касается отношений Индии и России, отмечу, что два года назад по приглашению президента Владимира Путина я побывал в Санкт-Петербурге на экономическом форуме. А на этот форум во Владивосток он пригласил меня год назад, до выборов, когда их победитель еще не был известен (всеобщие парламентские выборы в Индии прошли в апреле-мае этого года - прим. ред.). Но Путин уверенно сказал мне: вы приезжайте. Такое доверие, уважение, любовь к другу, это само по себе очень важно. Наши отношения, я уверен, не ограничиваются лишь связями между политиками или между столицами Дели и Москвой. Индия - огромная и разнообразная страна. В каждом государстве разные регионы имеют свои сильные стороны. И если мы хотим развивать отношения, мы должны познакомиться со всей страной. Я полагаю, если мы не познакомимся с российским Дальним Востоком России, мы не узнаем до конца Россию. Это очень мощный регион.

Помню, когда в прошлый раз я приезжал в Санкт-Петербург, то имел возможность пообщаться с губернаторами дальневосточных регионов. Ряд представителей Дальнего Востока приезжали на международный инвестиционный форум "Энергичный Гуджарат" (Vibrant Gujarat, международный форум, который организует правительство штата Гуджарат - прим. ред.). И теперь я готов приложить усилия, чтобы этот дальневосточный форум способствовал новому усилению и новому расширению экономическим отношениям Индии и России. Вот почему я считаю, что этот форум очень важен.

Но форум не ограничивается просто встречами и обменами точками зрения. Мы готовились к нему шесть месяцев. Большая делегация с Дальнего Востока приезжала к нам. Главные министры наших штатов, министры правительства, предприниматели приезжали туда, своими глазами видели этот регион. И теперь еду я. Уверен, этот визит придаст новое направление, новую энергию, новую скорость в отношения наших стран.

Вы упомянули о предыдущих встречах с президентом Путиным, в том числе на форуме в Санкт-Петербурге, теперь вас ждет Владивосток. Как складывается ваш личный диалог? Говорят, у вас сложились личные отношения, что называется, особая химия.

Нарендра Моди: За последние 20 лет отношения Индии и России достигли большого прогресса. Но самое важное достижение - это доверие, которое само по себе имеет огромную значимость. Впервые я получил возможность встретиться с президентом Путиным в 2001 году, когда приехал в Москву вместе с тогдашним премьер-министром Аталом Бихари Ваджапи (премьер-министр Индии в 1996, 1998 - 2004 гг. - прим. ред.). Я был главным министром штата (Гуджарат - прим. ред.), и это была наша первая встреча. Но Путин совсем не давал понять, что я менее значим, что я из небольшого штата или что я - новый человек. Он отнесся ко мне по-дружески, как к своему. В результате двери дружбы были открыты. Мы обсуждали самые разные вопросы, а не только, касающиеся наших стран, мы говорили о мире и мировых проблемах, о наших увлечениях. Разговаривали открыто, как свои люди. Беседовать с Путиным очень интересно, и я открыто признаю, что беседы с ним очень познавательные.

Второе, Путин очень открытый человек. Он говорит прямо и ожидает, чтобы прямо и ясно говорили и с ним. Поэтому мы общаемся безо всяких "но" и "если". Мы ясно понимаем, что президент Путин думает именно так. Поэтому мне очень легко высказывать ему свое мнение.

Знаю, что он физически очень развитый человек, ведет активный образ жизни, держит себя в форме. Мне это очень нравится. Он также интересуется окружающей средой, живой природой, подводным миром, особенно проблемой сохранения тигров. Я по натуре такой же. Поэтому, естественно, что нас многое связывает.

В-третьих, Индия и Россия имеет сходные мнения почти по всем вопросам международной повестки. А если они, бывает, не совпадают, то разница небольшая. Это тоже сильно сказывается на наших отношениях. С каждой встречей с президентом Путиным мы становимся ближе и наши отношения развиваются. В ходе предыдущей неформальной встречи президент Путин повел меня посмотреть школу. Я был рад встретиться с учениками и пригласил их сюда, в Индию. Они приехали и встретились с нашими школьниками, что было очень приятно.

Когда я побывал в России в последний раз, то решил, что отправлю большую группу индийских предпринимателей на российский Дальний Восток, чтобы они сами все увидели. Так что мы все делаем открыто.

Вы упомянули о близости российского и индийского народов. Об этом писал в конце XIX века Николай Второй, когда отправлялся в кругосветное путешествие. Он даже хотел открыть консульство в Бомбее. Между нашими странами никогда не было ни конфликтов, ни войн. Какими вам видятся перспективы на будущее российско-индийских отношений?

Нарендра Моди: Отмечу, что в мире многие не знают, что, когда Владивосток был закрытым городом, единственным исключением была Индия - именно Индия стала первым иностранным государством, которое открыло там свое консульство. Это отражение доверия между нашими странами.

И все же где вы видите нереализованный потенциал? Вам будет о чем поговорить с президентом Путиным. На какие вопросы стоит обратить особое внимание с точки зрения развития отношений?

Нарендра Моди: Видите ли, официальный форум работает по своей повестке дня, но неофициальные переговоры имеют особое значение. И мы по опыту знаем, что, будь это двусторонний или многосторонний форум, я и президент Путин всегда найдем время поговорить.

Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость. Здесь, на этом форуме, у нас будет много времени, я надеюсь, что мы сможем обсудить много вопросов.

Во-вторых, наши двусторонние отношения с Россией - это одно. Но мы выступаем с единой точки зрения и в многосторонних форматах, Россия всегда занимает дружественную нам позицию. И мы, и Россия мечтаем о многополярном мире. Это то, в чем мир сегодня нуждается. Мы ушли от биполярного мира к однополярному, но теперь мы постепенно идем к многополярному миру. При этом мы должны хорошо обдумать все вопросы этого продвижения вперед, чтобы постепенно продвигаться дальше. Индия и Россия имеют одинаковую точку зрения по этому вопросу.

Путин отнесся ко мне по-дружески, как к своему. В результате двери дружбы были открыты

Продолжая разговор об отношениях Индии и России, хочу отметить, что, если вы намерены развивать Дальний Восток, то там нужны трудовые ресурсы. И Индия имеет большие возможности в этой области. Например, в странах Персидского залива последние 30-40 лет трудятся около 9 миллионов индийцев. В любом государстве Западной Азии, Персидского залива, когда вы туда приедете, вам с удовольствием расскажут, что в деле развития их стран в последнее 40 лет роль индийцев и их труда очень высока. Но есть и другая способность индийцев, из тех 9 миллионов человек, которые все 40 лет постоянно и усердно работают заграницей, ни один не отказался от своего гражданства. Все они остаются гражданами Индии, их семьи живут здесь. Они постоянно приезжают сюда, находятся в постоянном контакте с родственниками. Это особенность индийского народа. Уверен, что если миллионы индийцев отправятся на работу на Дальний Восток, то после работы они вернутся домой.

Возьмем, например, алмазную отрасль, которая развита в моем родном штате Гуджрате. Дальний Восток так же активно работает в этой сфере. Поэтому обе стороны могут объединить усилия.

Мне кажется, что сама природа связывает нас с Дальним Востоком. Например, каждый декабрь сибирские журавли прилетают в мой родной штат Гуджарат. Для них это своего рода туристическое направление. Многие индийцы отправляются на Дальний Восток. Так что это природная связь.

Вы говорили о нескольких ваших с президентом Путиным инициативах. Знаю, что вы вместе возглавили борьбу за сохранение тигров - знакового животного для Индии. Насколько понимаю, вы бы хотели, чтобы это движение стало международным?

Нарендра Моди: Дело в том, что в 2020 году мы хотели бы провести большой форум на тему сохранения популяции тигров. Я помню, что десять лет назад с такой инициативой выступил президент Путин, и за это прошедшее десятилетие Индия много сделала для сохранения тигров. Число этих животных за это время выросло вдвое. Это большой успех и для Индии, и для всего мира. Я хочу посоветоваться с президентом Путиным на эту тему, поскольку у него есть большой опыт и интерес к этой теме.

Хотел бы еще обсудить с ним вопросы, касающиеся развития трудовых ресурсов, в том числе на Дальнем Востоке, и чтобы Индия присоединилась к этому процессу.

Вы сохраняете прекрасную физическую форму, благодаря вам появился Праздник йоги. А теперь по вашей инициативе в Индии появилось новое движение FitIndia. Какие задачи вы ставите перед ним?

Нарендра Моди: Естественный инстинкт человека, причем в любой точке мира, заключается в том, чтобы расти, развиваться. Во что бы то ни стало человек хочет стать сильнее, энергичнее. В этом сама природа человека. Даже маленький ребенок, когда он спит, то во сне пытается ходить самостоятельно. Мы видим, как школьники по десять раз в день пытаются подтягиваться, висеть на турнике, то есть занимаются физическими упражнениями, чтобы стать выше. Никто их не учит. Они сами это делают. Но сегодня человек погружен в рутину, из-за которой этот природный инстинкт оказывается подавленным. Люди должны вернуться к своему началу.

Но для того, чтобы добиться этого в одиночку требуется немало усилий. А если это становится коллективной целью, то даже при меньших усилиях можно достичь большего результата. Поэтому я стал создавать массовое движение FitIndia (Индия в хорошей форме - Ред.). Я считаю, что FitIndia может сыграть большую роль в профилактике заболеваний, при этом такое движение не требует средств, но дает большую отдачу. Поэтому я стараюсь создать коллективное действие, когда все занимаются вместе, объединяют усилия, развивают методы занятий, идет обмен опытом. Развитие идет само по себе.

Премьер Индии Нарендра Моди (слева) и автор интервью. Фото: ТАСС

Как вы оцениваете военно-техническое сотрудничество наших стран?

Нарендра Моди: Я всегда говорю президенту Путину, что отношения между Индией и Россией не должны быть отношениями покупателя и продавца. Мы - близкие друзья, и должны думать о том, что можем вместе сделать в будущем. Сегодня при условии передачи технологий в Индии можно производить военную технику дешево, и мы могли бы поставлять вооружения третьим странам по очень низким ценам. Эту возможность надо использовать. Наша страна делает успехи в космической отрасли. Сейчас, когда мы разрабатываем проект "Гаганьян" ("Небесный корабль", первый индийский пилотируемый космический корабль - прим. ред), Россия будет нам помогать в подготовке космонавтов.

Наши страны активно развивают связи в рамках таких организаций, как ООН, G20, БРИКС, ШОС. Как Вы оцениваете международное сотрудничество России и Индии?

Нарендра Моди: Наши отношения прошли проверку разными испытаниями и доказали свою прочность за последние 50-60 и особенно 20 лет. По всем международным вопросам Индия и Россия выступают со схожих позиций. Наше общее мнение всегда влияло на мировую политику. Посмотрите: мы не соседи, у нас нет общей границы, но наши души схожи. Поэтому ничто не сдерживает наше сотрудничество. Мне удивительно, что русские люди знают песни из индийских кинофильмов лучше, чем я. Великий артист Радж Капур у вас популярнее, чем на родине! На торжестве, посвященном предстоящему 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, русские артисты, которые всю жизнь провели в России, спели религиозную песню на гуджарати, языке моего родного штата. И спели на высоком уровне. Я даже показал видео с записью их выступления президенту Путину.

Индия является культурно единой общностью, она принимает и уважает свободу и разнообразие друг друга

Сегодня внимание всего мира приковано к очень непростому кашмирскому вопросу. Как бы вы могли прокомментировать ситуацию в Кашмире?

Нарендра Моди: Со времен Джавахарлала Неру (первого премьер-министра Индии - прим. ред.) мы старались решить эту проблему. Но она не решалась. Теперь Индия обращает особое внимание на права своих граждан в Кашмире. Вы будете удивлены, но у женщин Кашмира не было таких же прав, как у женщин во всей Индии. У простых кашмирцев не было тех прав, которые имеют простые граждане во всей Индии. Те люди, которым пришлось переехать в 1947 году из Пакистана в Индию, ее другие районы, получили все права. Но те, кто переехал в Кашмир, не получили равных прав. Даже не права на участие в выборах. В Кашмире не действовали антикоррупционные законы. Кашмирцы выражали этим недовольство. Мы считаем, что они тоже должны получить возможности для развития.

Россия - один из основных поставщиков энергоносителей в Индию. Как вы относитесь к потенциалу сотрудничества наших стран в сфере энергетики?

Нарендра Моди: Вы правы, одним из важных источников энергоносителей для Индии является Россия. Наши компании стали инвестировать в энергетическою отрасль России, и я считаю это правильным. Понимаю, что добыча нефти и ее перевозка требует больших затрат, но это сотрудничество выгодно для обеих сторон. Мы бы хотели развивать его еще активнее.

В прошлом году на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вы были удостоены высшей международной награды всемирной организации "Чемпион Земли" - за выдающийся вклад в охрану окружающей среды. Что вы считаете самым важным в вашей экологической активности?

Нарендра Моди: Прежде всего, мы должны думать не о себе, а работать в интересах граждан нашей страны и на благо всего мира, чтобы оставить будущим поколениям безопасную планету. Индия действует в этом направлении, мы трудимся над сохранением природы и атмосферы. Наверное, поэтому меня наградили. Но когда я был главным министром Гуджарата, то не думал о том, знают обо мне в ООН или нет. Я выступал защитником природы, тигров в моем штате и проделал большую работу. Мы не должны убивать природу. Мы должны уважать и сохранять ее, поклоняться ей - такое отношение заложено в нашей культуре. Хорошо, что теперь весь мир думает об этом.

Индия является страной с древнейшей культурой, цивилизацией, обладающей богатейшими традициями. Как сочетаются сегодня национальные традиции и современное индийское общество?

Нарендра Моди: Индия выбрала свой путь развития, где нет места конфликту между старым и новым. Главная мантра Индии - это не революция, при которой говорят об уничтожении, отказе от прошлого. Индия говорит об эволюции, а не революции. Мы верим в вечную душу, в то, что тело меняется в зависимости от обстоятельств, но душа остается неизменной. Как говорил Махатма Ганди, как говорил бог Будда, мы верим в единство живого, все звери, птицы, люди, белые и черные, с Востока или с Запада едины. Мы считаем весь мир одной семьей. И поэтому мы выбираем путь без конфликта - путь переговоров, взаимопонимания, договоренности. Вот главная мантра или идея Индии!