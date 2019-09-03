Президент Бразилии пропустит встречу по Амазонии из-за операции

Президент Бразилии Жаир Болсонару не сможет принять участие в международной встрече по Амазонии. По данным пресс-секретаря главы государства, восьмого сентября Болсонару ожидает операция.

Сейчас правительство Бразилии рассматривает возможность отправки на встречу представителя президента, пишет ТАСС. Переговоры состоятся шестого сентября в Колумбии. Здесь соберутся лидеры южноамериканских государств, чтобы обсудить вопросы, связанные с природными пожарами в Амазонии.

Напомним, год назад Болсонару получил тяжелое ножевое ранение. На президента Бразилии напали во время его встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора. Политик уже перенес три операции. Нынешнее хирургическое вмешательство также связано с осложнениями после ранения.