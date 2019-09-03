Президент Монголии посетит празднование 75-летия Победы в Москве

Лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга принял приглашение главы российского государства Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. О своем решении монгольский президент сообщил по итогам переговоров с президентом России.

"Я с благодарностью принял предложение президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует ТАСС слова президента Монголии. Халтмаагийн Баттулга также добавил, что монгольская сторона будет участвовать в торжествах в широком составе.

Отметим, что парад в честь 75-летия Победы состоится 9 мая 2020 года в российской столице. Российский лидер уже отправил приглашения на празднование президенту Беларуси Александру Лукашенко, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, главе Белого дома Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и лидерам стран ШОС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Монголии 2 сентября. Визит российского лидера приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с войсками Японии на Халхин-Голе. В ходе встречи глав двух государств был подписан новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией.