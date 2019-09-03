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03.09.2019 09:28
Рубрика: Власть

Президенты России и Монголии начали переговоры в юрте

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин и монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга начали сегодня переговоры в юрте, находящейся в Государственном дворце в Улан-Баторе.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Отметим, что официальный визит российского президента в Монголию приурочен к юбилею победы на Халхин-Голе.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В начале беседы Путин отметил, что юбилейная дата битвы объединяет оба народа. "Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила Советскому Союзу, нашей стране тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, делала все, что в ее силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма", - подчеркнул глава государства. Он добавил,что братские и союзнические отношения двух стран также развивались наилучшим образом и в послевоенный период.

Президент Монголии в свою очередь рассказал о широком праздновании юбилея победы на Халхин-Голе в Монголии и признался , что рад приезду российского лидера в это время.

В ходе своего визита президент России также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. В частности, Путин вместе с Баттулгой возложит венки к памятнику маршалу Георгию Жукову и выступит на торжественном приеме, посвященном этому событию.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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