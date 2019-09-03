Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе

Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония подписания прошла после переговоров лидеров в Государственном дворце в Улан-Баторе.

Ранее российский президент рассказал в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", что этот документ будет иметь бессрочный характер и выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Владимир Путин прибыл сегодня в Улан-Батор с официальным визитом для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.