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03.09.2019 12:32
Рубрика: Власть

Путин: Дружба является основой для развития российско-монгольских отношений

Текст: Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин отметил, что многолетняя дружба и взаимная выручка являются твердой основой для развития российско-монгольских отношений.

"Убеждены, многолетние традиции дружбы и взаимной выручки являются твердой основой для дальнейшего развития российско-монгольских отношений", - сказал Путин после российско-монгольских переговоров.

Также он отметил, что визит в Монголию приурочен к 80-летию совместной победы на реке Халхин-Гол.

"Визит в Монголию приурочен к торжественным мероприятиям, посвященным юбилею совместной победы на реке Халхин-Гол. 80 лет назад, в 1939 году, советские и монгольские воины, сражаясь плечом к плечу, дали жесткий отпор агрессору и вместе отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии. Достигнутая победа охладила воинствующий пыл захватчиков, гарантировала безопасность дальневосточных рубежей Советского союза в трудные годы Великой отечественной войны", - сказал Путин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Путин заключил с Монголией бессрочный Договор о дружбе

Кроме того, президент РФ напомнил, какую поддержку оказал монгольский народ Советскому союзу в борьбе с фашизмом. "Не говорю уже о поставке порядка 500 тысяч лошадей, что крайне важно было для тех времен. На собранные монгольскими гражданами пожертвования были построены и 53 танка. Эти танки, объединенные в танковую бригаду "Революционная Монголия", вступили в свой первый бой в 1943 году на Курской дуге, а в 1945 году среди первых вошли и в Берлин. В битвах на фронтах войны принимала участие и авиационная эскадрилья "Монгольский арат", входившие в нее истребители были также подарены Советскому союзу Монголией", - добавил Путин.

Сражение на Халхин-Голе в мае-сентябре 1939 года - ключевое событие в общей истории России и Монголии. Эта победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии. Она также имела определяющее влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии в 1941-1945 годах.

Монголия оказывала помощь СССР в годы Великой Отечественной войны, в том числе поставками продовольствия и одежды и организацией народного сбора средств для постройки танкового и авиационного соединений, а также в ходе боев с Квантунской армией на Дальнем Востоке в августе 1945 года.

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