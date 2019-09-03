Путин поручил поддержать медработников

Медработники получат поддержку государства: дополнительные выплаты, а от региона им могут предоставить возможность получить служебное жилье в собственность и льготную ипотеку.

Президент поручил правительству разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Первый доклад на эту тему нужно сделать уже до 20 сентября.

Также Владимир Путин поручил к 30 ноября проанализировать состояние первичного звена здравоохранения, в том числе уровень зарплаты и эффективность систем оплаты труда; провести анализ степени износа оборудования, транспорта и зданий.

Целый ряд поправок нужно внести до июля 2020 года. В частности, они касаются медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания первичной помощи; установления административной ответственности глав регионов за нарушение порядка и сроков представления информации, которая вносится в геоинформационную подсистему, а также за представление неполной и (или) недостоверной информации; наделение Росздравнадзора полномочиями по определению степени соответствия медицинских организаций требованиям, предъявляемым к организациям, внедряющим новую модель оказания гражданам первичной помощи; утверждение для каждого региона предельной стоимости капремонта объектов здравоохранения; наделение Минздрава полномочиями по созданию и ведению федерального регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование; обязательное согласование с Минздравом кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением региона.

Еще Путин поручил представить предложения, касающиеся законодательного закрепления понятий "молодой специалист" и "врач-наставник", совершенствования порядка лицензирования медицинской деятельности, установления ежемесячных дополнительных выплат медработникам первичного звена, введения дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медработникам, приехавшим работать на село, в удаленные территории, на Крайний Север и в Арктику.

Также нужно подготовить предложения по финансированию за счет средств госказны мероприятий по обеспечению лекарствами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях; освобождения от налога на имущество и земельного налога медицинских организаций первичного звена.

Еще одно поручение - представить предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медработников, предусмотрев: единую структуру их зарплаты на всей территории страны; нормативы минимального должностного оклада; единые правила установления надбавок в системе здравоохранения; максимально допустимый уровень совместительства.

Еще глава государства указал рассмотреть вопрос о создании механизма финансирования капремонта зданий медицинских организаций и оснащения их медоборудованием.

Губернаторам президент рекомендовал установить меры соцподдержки медработников организаций первичного звена и скорой помощи, предусмотрев обеспечение их служебным жильем с возможностью передачи в собственность после 10 лет работы; предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях, а также - в первоочередном порядке мест в детсадах и школах. А также - разработать до 10 января 2020 года региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения и направить их в Минздрав на экспертизу.