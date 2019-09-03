Путин поручил поддержать медработников

Новости

В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий 19:01
Правительство передало Лукашенко проект программы по интеграции с Россией 18:40
Северная Корея призвала Японию компенсировать военные преступления 18:36
На ремонт пензенских дорог выделили 6,5 миллиарда рублей 18:30
Сборная Бразилии сенсационно обыграла греков на ЧМ-2019 18:29
Мигранты все чаще приплывают на Ибицу 18:20
Почтовики РФ и Монголии запустят железнодорожное грузовое сообщение 18:07
Пилоты упавшего Су-25УБ катапультировались на высоте 600 метров 18:06
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников 18:03
Спасатели установили местонахождение пилотов упавшего Су-25УБ 17:50
В ночь с 7 на 8 сентября метро и МЦК в Москве будут работать без перерыва 17:42
В Пензенской области на льготную ипотеку направят 100 миллионов рублей 17:40
Ученые раскрыли тайны гибели Ярославля в 1238 году 17:37
В Госдуме ждут объяснений от посла США 17:33
В Нальчике рабочий погиб из-за обвала грунта 17:27
Путин поручил установить нормативы минимального оклада медиков 17:26
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели 17:15
Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье 17:11
В Париже украли произведение уличного художника Бэнкси 17:09
Путешествуем на Skoda Kodiaq по Азербайджану 17:02
Порошенко опять не явился на допрос в Госбюро расследований 17:01
Названы самые "опасные" автомобили 17:01
В Шереметьево столкнулись два самолета 16:57
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка 16:50
Под Липецком появились модульные ФАПы 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
03.09.2019 18:32
Рубрика: Власть

Путин поручил поддержать медработников

Текст: Кира Латухина
Медработники получат поддержку государства: дополнительные выплаты, а от региона им могут предоставить возможность получить служебное жилье в собственность и льготную ипотеку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент поручил правительству разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Первый доклад на эту тему нужно сделать уже до 20 сентября.

Также Владимир Путин поручил к 30 ноября проанализировать состояние первичного звена здравоохранения, в том числе уровень зарплаты и эффективность систем оплаты труда; провести анализ степени износа оборудования, транспорта и зданий.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Володин рассказал, как решать вопрос нехватки медиков на местах

Целый ряд поправок нужно внести до июля 2020 года. В частности, они касаются медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания первичной помощи; установления административной ответственности глав регионов за нарушение порядка и сроков представления информации, которая вносится в геоинформационную подсистему, а также за представление неполной и (или) недостоверной информации; наделение Росздравнадзора полномочиями по определению степени соответствия медицинских организаций требованиям, предъявляемым к организациям, внедряющим новую модель оказания гражданам первичной помощи; утверждение для каждого региона предельной стоимости капремонта объектов здравоохранения; наделение Минздрава полномочиями по созданию и ведению федерального регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование; обязательное согласование с Минздравом кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением региона.

Еще Путин поручил представить предложения, касающиеся законодательного закрепления понятий "молодой специалист" и "врач-наставник", совершенствования порядка лицензирования медицинской деятельности, установления ежемесячных дополнительных выплат медработникам первичного звена, введения дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медработникам, приехавшим работать на село, в удаленные территории, на Крайний Север и в Арктику.

Также нужно подготовить предложения по финансированию за счет средств госказны мероприятий по обеспечению лекарствами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях; освобождения от налога на имущество и земельного налога медицинских организаций первичного звена.

Фото: Сергей Куксин
Вероника Скворцова: Нужно понимать то, о чем не говорит пациент

Еще одно поручение - представить предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медработников, предусмотрев: единую структуру их зарплаты на всей территории страны; нормативы минимального должностного оклада; единые правила установления надбавок в системе здравоохранения; максимально допустимый уровень совместительства.

Еще глава государства указал рассмотреть вопрос о создании механизма финансирования капремонта зданий медицинских организаций и оснащения их медоборудованием.

Губернаторам президент рекомендовал установить меры соцподдержки медработников организаций первичного звена и скорой помощи, предусмотрев обеспечение их служебным жильем с возможностью передачи в собственность после 10 лет работы; предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях, а также - в первоочередном порядке мест в детсадах и школах. А также - разработать до 10 января 2020 года региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения и направить их в Минздрав на экспертизу.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Реформа здравоохранения
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Песков: В Иркутске подтвердили отстранение скандальной чиновницы
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов