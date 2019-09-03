Путин поручил установить нормативы минимального оклада медиков

Российское правительство до 1 октября должно представить предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, предусмотрев при этом нормативы минимального оклада. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил региональным властям предоставить медикам и сотрудникам скорой помощи служебное жилье. Меры социальной поддержки направлены на работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи.

Согласно указу президента, медицинские работники, которые трудятся в сфере здравоохранения более 10 лет (не менее чем на одной ставке), могут получить жилищную площадь в собственность.

Также необходимо предусмотреть предоставление в первоочередном порядке мест детям медработников в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях.