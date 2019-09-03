Путина встретили в Монголии оркестром

Президент России Владимир Путин прибыл в Государственный дворец в Улан-Баторе на своем Aurus. Здесь на площади Сухэ-Батора его встретил глава Монголии Халтмаагийн Баттулга и маленькая девочка в национальном монгольском костюме. Она вручила Путину букет цветов, а российский лидер в ответ ее поцеловал. После того как оркестр исполнил гимны двух стран, президентов приветствовала рота почетного караула.

После официальной церемонии встречи, у лидеров на сегодня запланированы переговоры сначала в формате тет-а-тет, а потом в широком составе. Интересно, что беседа Путина и Баттулги пройдет в юрте, установленной во дворце. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан солидный пакет документов, в числе которых - новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Отметим, что официальный визит Владимира Путина в Монголию приурочен к юбилею победы на Халхин-Голе.

Этой осенью празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где полководец Георгий Жуков руководил наступательной операцией.