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03.09.2019 17:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева раскрыла секреты женского похудения участникам проекта "Здоровая Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Лекцию теледоктора о том, как эффективнее всего убрать жир, послушали более 250 посетителей сквера "Надежда". Елена Малышева объяснила, почему женщины среднего возраста подвержены ожирению. У дам снижается расход энергии, а уровень гормонов, ответственных за аппетит, растет. Получается значительный профицит калорий, что приводит к набору лишних килограммов. К тому же сказываются стрессы, климакс и последствия родов.

"Но это не означает, что лишние килограммы останутся на всю жизнь", - отмечает Малышева. Главные принципы снижения веса - дробное питание 3-4 раза в день с общей калорийностью порядка 1 200 ккал. Важно также как можно больше двигаться. При соблюдении этих условий результат будет заметен уже через пару недель, считает доктор Малышева.

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