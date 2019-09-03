Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

Известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева раскрыла секреты женского похудения участникам проекта "Здоровая Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Лекцию теледоктора о том, как эффективнее всего убрать жир, послушали более 250 посетителей сквера "Надежда". Елена Малышева объяснила, почему женщины среднего возраста подвержены ожирению. У дам снижается расход энергии, а уровень гормонов, ответственных за аппетит, растет. Получается значительный профицит калорий, что приводит к набору лишних килограммов. К тому же сказываются стрессы, климакс и последствия родов.

"Но это не означает, что лишние килограммы останутся на всю жизнь", - отмечает Малышева. Главные принципы снижения веса - дробное питание 3-4 раза в день с общей калорийностью порядка 1 200 ккал. Важно также как можно больше двигаться. При соблюдении этих условий результат будет заметен уже через пару недель, считает доктор Малышева.