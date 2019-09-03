Пять человек на место претендуют сегодня на выборах в Мосгордуму. Среди кандидатов много известных людей, но много и новых имен, которые москвичам еще предстоит только узнать. О том, что означает быть депутатом столичного парламента, корреспонденту "РГ" рассказал народный артист России кинорежиссер Евгений Герасимов.

Евгений Владимирович, нередко можно услышать, что Мосгордума все равно ничего не решает, какой смысл ходить на ее выборы. Что бы вы ответили людям, которые так думают?

Евгений Герасимов: Я бы ответил, что они ошибаются. Мне сложно да, наверное, и не нужно говорить за всю Московскую городскую Думу. Поэтому скажу о себе. Когда я впервые стал депутатом, в гордуме не было отдельной комиссии, которая занималась бы вопросами культуры. Я ее создал. И уже много лет комиссия по культуре и массовым коммуникациям обеспечивает решение наиболее важных вопросов культурной жизни столицы, включая поддержку музеев, театров, городских парков, музыкальных коллективов, детского отдыха и т.д. Благодаря профессиональной работе людей в ее составе нам каждый год удается отстаивать серьезное финансирование сферы культуры в Москве. Так, на 2019 год на поддержку и развитие культурных учреждений и инициатив выделено 67 миллиардов рублей, что на 10,6% больше, чем было в 2018 году. Эти средства пойдут на поддержку 422 учреждений культуры, развитие 152 учреждений дополнительного образования, реализацию множества культурных программ, среди которых "Культура Москвы", "Искусство детям" и других. Посмотрите, сколько интересного сегодня происходит в наших музеях. Они перестают быть просто местом демонстрации экспонатов, а трансформируясь вместе с окружающим миром, предлагают посетителям новые нестандартные форматы знакомства с искусством, историей страны. Чтобы не быть голословным, приведу пример: на День города музей "Дом Гоголя" предлагает экскурсию "На велосипеде по Гоголевской Москве". Ее участники отправятся в увлекательное путешествие по улицам Москвы, архитектурный облик которых хранит память о XIX веке. С той же скоростью, с которой передвигался когда-то Николай Васильевич Гоголь на бричке по "древней столице". И таких инициатив множество, им необходима поддержка.

А вам лично, творческому человеку, народному артисту и кинорежиссеру, что дала работа в Мосгордуме?

Евгений Герасимов: Прежде всего опыт административной работы. Это очень хорошая школа. С каждым годом я набираюсь опыта и вместе с ним влияния для решения задач, которые передо мной ставит мой избиратель. Какие-то вопросы решаются оперативно, что-то требует более длительной проработки. Но у меня прекрасная команда помощников, все они настоящие профессионалы, поэтому мы беремся за решение самых сложных проблем. И сегодня могу сказать, что я - профессиональный депутат. А кино и театр остались, скорее, как хобби.

Что из того, что удалось сделать в ранге депутата, считаете особенно дорогим для себя и важным для города?

Евгений Герасимов: Наверное, самый дорогой для меня проект - ежегодный фестиваль прикладного творчества для детей и молодых людей с ограниченными возможностями "Мы - вместе!". Как человек творческой профессии, я всегда видел, сколько вокруг одаренных и по-настоящему талантливых детей с ограниченными возможностями. У меня родилась идея фестиваля, цель которого выявление таких инвалидов, их самореализация и адаптация в обществе, помощь в организации обучения и профессиональной занятости. Сегодня сложно назвать число молодых юношей и девушек, которые благодаря фестивалю уже нашли свое место в жизни. И я горжусь тем, что много лет оказываю ему активную поддержку. Благодаря своей популярности фестиваль стал ежегодным, в этом году он пройдет в 13-й раз.

Когда мы подводим итоги депутатской работы, речь прежде всего заходит о законах, принятых в интересах больших групп людей. Лично для меня помощь отдельному человеку не менее, а иногда и более важна и ценна. В районе Фили-Давыдково проживает Александр Островский, который передвигается только в инвалидной коляске. А если учесть, что живет он на четвертом этаже, то понятно, что спуститься на улицу для него практически невозможно. Но Александр оказался человеком жизнелюбивым и целеустремленным. Он пришел за помощью ко мне. Ни одно из существующих подъемных устройств для подъезда его дома не подходило. Ребята из Бауманского университета разработали специальный раздвижной пандус, аналогов ему в стране нет. Он позволяет спускаться в коляске с четвертого этажа прямо на улицу. Три года мы согласовывали возможность его установки со всеми заинтересованными службами, искали источник финансирования. И сегодня Александр без особых усилий преодолевает четыре этажа.

Трудно перечислить все вопросы, которые удалось решить, касающиеся улучшения жизни инвалидов. Установка подъездных пандусов, обеспечение колясками, индивидуальными системами передвижения по квартире. Говоря о делах, оказавших влияние на развитие города, приведу еще один пример. Было в истории Москвы время, когда "горячие головы" требовали передать библиотеки бизнесу. И только благодаря моим усилиям и стараниям моих коллег по Мосгордуме библиотеки не только сохранились, но и стали сначала интернет-центрами, а затем настоящими современными центрами досуга, культуры, коммуникаций. Больше того, мной был разработан закон "О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы". Сначала его приняла Мосгордума, затем интерес проявила Государственная Дума, и в результате закон стал федеральным. Его задача - правовое обеспечение реализации прав человека на свободный доступ к информации, духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, право на научную, образовательную и культурную деятельность.

Самое трудное для депутата, когда ситуация касается большого количества жителей. Вспоминается история со станцией метро "Славянский бульвар". В ходе строительства из-за удорожания проекта ее решили перенести с ранее запланированного места на новую площадку. Это лишило бы метро 40 000 жителей Фили-Давыдково и других прилегающих районов. Я получил тогда огромное количество обращений жителей Фили-Давыдково и, заручившись их поддержкой, прошел по многим кабинетам, дважды был на приеме у мэра Москвы, выступил на заседании правительства. В итоге все получилось. Станцию расположили там, где удобно людям.

Но региональный депутат должен решать и точечные проблемы своих избирателей. Чаще всего это хозяйственные вопросы. Что сегодня волнует жителей Москвы? Благоустройство дворовых территорий, скверов и парков, переселение в новые квартиры, оказание помощи в решении бытовых вопросов, вопросы реновации.

Важной составляющей моей работы является создание и поддержка культурно-досуговых центров. Так, считаю своим большим достижением завершение строительства культурно-досугового центра в районе Строгино на месте разрушающегося кинотеатра "Таджикистан", ставшего в свое время "барахолкой", ремонт культурного центра "Кунцево". Каждый год в Москве после капитального ремонта или реконструкции вновь открывается несколько театров, и работа эта будет продолжаться.

Много удалось сделать и для безопасности жизни москвичей. Радуют новые пешеходные переходы - безопасные и удобные, построены пандусы для удобного передвижения пенсионеров и людей с ограниченной мобильностью. Основной показатель работы депутата на мой взгляд - это эффективность. В прошлом году ко мне поступило 18 тысяч обращений от граждан, и свыше 75% из них решены положительно, а остальные - либо в работе, либо переадресованы профильным службам.

Как показала практика этой избирательной кампании, для многих оказалось сложно собрать в свою поддержку подписи в среднем 5 тысяч избирателей, чтобы получить статус кандидата. А вам трудно было?

Евгений Герасимов: Сказать, что все было легко и просто, наверное, будет неправдой. Хотя я человек достаточно закаленный избирательными битвами. Но каждый раз возникают свои трудности, легких избирательных кампаний не бывает. Определенную роль сыграла моя узнаваемость, на моей стороне были опыт и знание законов ведения предвыборной кампании. Кроме того, сложилась прекрасная команда волонтеров из активистов Можайского района, Фили-Давыдково и Кунцево. Мы вместе стояли в пикетах, волонтеры делали поквартирные обходы, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Даже организовали штаб общественной поддержки, который назвали "Время выбрало нас". Все это позволило сдать необходимое для регистрации количество подписей (хотя их было собрано значительно больше требуемого).

Сейчас у вас идут встречи с избирателями. Чем они ценны для вас?

Евгений Герасимов: Я узнаю, чем живут мои избиратели, так сказать, из первых уст. Вижу, что конкретно волнует людей, как они реагируют на складывающиеся ситуации. Такие встречи - прекрасная возможность услышать различные точки зрения, подискутировать и, возможно, найти решение, которое будет оптимальным.

Считается, что самое трудное для депутата - не утратить связь с избирателями за те 5 лет, что отделяют выборы от выборов. Вам удается это? За счет чего?

Евгений Герасимов: Удается ли - лучше спросить у моих избирателей. Я постоянно нахожусь с ними на связи. В месяц я провожу по пять-шесть приемов, много встречаюсь с жителями на территории районов. И всегда помню, что именно эти люди отдали за меня свои голоса, а значит, решение их проблем должно быть для меня приоритетом.

Политика и творчество - дополняют для вас друг друга? Или приходится идти на какие-то жертвы, скажем, не сыграть ролей, которые хотелось сыграть, отказаться от постановки фильма и т.д.?

Евгений Герасимов: Мне удается жить так, чтобы политика и творчество именно дополняли друг друга. Как депутат, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, я занимаюсь вопросами культуры Москвы, которая является важной составной частью политики нашего города, а так как Москва - столица, то и России. Кроме работы в Мосгордуме я занимаюсь решением вопросов в качестве секретаря Российского союза кинематографистов, председателя его Московского отделения. Считаю ли я жертвой отказ от ролей? Нет, я не вижу в этом жертвы. То, чем я занимаюсь, гораздо более важно и нужно сегодня. У меня есть возможность оказать конкретную помощь десяткам и сотням людей. Осознание того, что я могу сделать жизнь многих людей комфортнее, мотивирует и приносит удовлетворение зачастую гораздо большее, чем хорошо сыгранная роль. Для меня помочь даже одному человеку важнее, чем сняться в главной роли в сегодняшних сериалах.

И все-таки в какой новой роли в ближайшее время увидят вас зрители, они же ваши избиратели?

Евгений Герасимов: Я занят в театре "Ленком", буду рад видеть читателей вашего издания на спектаклях "Сны господина де Мольера" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош" и "Странный народ эти взрослые", поставленный по мотивам повести "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. В производстве находится фильм "Москва влюбленная" с моим участием. Надеюсь, он не разочарует зрителей. О дальнейших творческих планах говорить пока рано, пусть мои новые работы станут приятным сюрпризом для всех, кто интересуется моим творчеством.