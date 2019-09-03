Новости

США ввели санкции против космической отрасли Ирана 23:02
РФС готовит реформу судейства 22:58
Определились все участники 1/16 финала Кубка России 22:47
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков 22:47
У Романа Зобнина родилась дочь 22:32
Суд не одобрил скандальный брак взрослого иранца с 11-летней девочкой 22:11
Румынский дипломат погиб при взрыве в Кабуле 22:04
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону 22:00
Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД 21:55
На севере Петербурга открыли новую развязку с ЗСД 21:42
Скончалась сестра Юлии Тимошенко 21:16
Итальянцы проголосовали на онлайн-референдуме "за" новый кабмин 21:14
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам 21:05
В Петербурге похоронили погибшую в Турции девочку 20:48
Глава МВД Грузии стал премьером 20:47
Новый Nissan Juke: платформа от Captur, движок от Micra 20:31
В Дахау почтят память красноармейцев, расстрелянных там в концлагере 75 лет назад 20:30
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка 20:11
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест 20:08
В Ленобласти мужчина убил бизнесмена, не оплатившего работу 19:40
Владимир Путин прибыл во Владивосток 19:37
Первый памятник Николаю Лаверову открыли на его малой родине в Поморье 19:28
Назначены судьи на матч Шотландия - Россия 19:24
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий 19:01
Правительство передало Лукашенко проект программы по интеграции с Россией 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
03.09.2019 23:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Связанные одним тросом

Где еще появятся канатные дороги
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 196(7954)
В Москве в ближайшие годы планируют запустить восемь канатных дорог. Об этом на международной конференции "It s Time for Moscow", собравшей более ста журналистов из 30 стран, рассказал директор ГБУ "Мостранспроект" Александр Поляков.

Сегодня в столице работает одна канатка, соединяющая "Лужники" и Воробьевы горы. Вторая дорога, как ожидается, свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал". "На данный момент разработано восемь новых маршрутов, которые соединят крупные точки притяжения в городе", - сказал Поляков. По его мнению, канатки привлекут в Москву новую волну туристов. В прошлом году, добавила гендиректор АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Ольга Пападина, столицу России посетили 23,5 млн туристов. "Иностранцы пока реже, чем хотелось бы, замечают Москву на туристической карте мира. Почему? Есть стереотип, что здесь очень дорого, небезопасно и все время холодно, - отмечает она. - Хотя средний чек в московских кафе и ресторанах ниже европейских".

Фото: Светлана Батова/РГ
В Москве на аукционе распродали указатели метро

По мнению иностранных экспертов, разрушить мифы о Москве отчасти помог прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу. Однако, чтобы туристы поехали сюда, визовый режим нужно смягчить, считает президент Американской торговой палаты в России Алекс Родзянко. В этом случае, уверен он, вырастет доля индивидуального туризма. "Когда на время чемпионата отменили визы, в Россию приехало много граждан США, - отмечает Алекс. - Сборная Штатов при этом не участвовала в турнире". О смягчении визового режима говорит и директор представительства в Москве Итало-Российской торговой палаты Мариза Флорио. "Если хотя бы на неделю сделать безвизовый въезд в Москву или Санкт-Петербург, туристов будет масса", - уверена она.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов