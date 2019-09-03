В Москве в ближайшие годы планируют запустить восемь канатных дорог. Об этом на международной конференции "It s Time for Moscow", собравшей более ста журналистов из 30 стран, рассказал директор ГБУ "Мостранспроект" Александр Поляков.

Сегодня в столице работает одна канатка, соединяющая "Лужники" и Воробьевы горы. Вторая дорога, как ожидается, свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал". "На данный момент разработано восемь новых маршрутов, которые соединят крупные точки притяжения в городе", - сказал Поляков. По его мнению, канатки привлекут в Москву новую волну туристов. В прошлом году, добавила гендиректор АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Ольга Пападина, столицу России посетили 23,5 млн туристов. "Иностранцы пока реже, чем хотелось бы, замечают Москву на туристической карте мира. Почему? Есть стереотип, что здесь очень дорого, небезопасно и все время холодно, - отмечает она. - Хотя средний чек в московских кафе и ресторанах ниже европейских".

По мнению иностранных экспертов, разрушить мифы о Москве отчасти помог прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу. Однако, чтобы туристы поехали сюда, визовый режим нужно смягчить, считает президент Американской торговой палаты в России Алекс Родзянко. В этом случае, уверен он, вырастет доля индивидуального туризма. "Когда на время чемпионата отменили визы, в Россию приехало много граждан США, - отмечает Алекс. - Сборная Штатов при этом не участвовала в турнире". О смягчении визового режима говорит и директор представительства в Москве Итало-Российской торговой палаты Мариза Флорио. "Если хотя бы на неделю сделать безвизовый въезд в Москву или Санкт-Петербург, туристов будет масса", - уверена она.