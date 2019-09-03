Головин и Черышев прибыли в расположение сборной России

Сборная России по футболу провела тренировку в полном составе. В расположение команды прибыли Александр Головин из "Монако" и Дмитрий Черышев из "Валенсии".

Сборная России по футболу во вторник провела первую тренировку в полном составе. Как сообщила пресс-служба РФС, в расположение команды, которая проводит сбор в Новогорске, прибыли последние футболисты - полузащитники "Монако" Александр Головин и Денис Черышев из "Валенсии".

6 сентября команда Станислава Черчесова в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы в Глазго сыграет с командой Шотландии, а 9 сентября в Калининграде принимает сборную Казахстана.

После четырех туров россияне идут на втором месте в группе, набрав 9 очков. На три очка больше у команды Бельгии.