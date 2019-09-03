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03.09.2019 11:27
Проект: В регионах

Хоккеисты "Бурана" провели мастер-класс для нововоронежцев

В Нововоронеже на базе Ледовой арены "Остальная" хоккеисты ведущего клуба Воронежской области "Буран", состоящего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), устроили для нововоронежцев мастер-класс по хоккею. Мероприятие посвятили Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также состоялся дружеский матч с участием опытных спортсменов и юных воспитанников ледовой арены. В завершении игры "ураганные парни" раздали всем желающим автографы.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"Мы хотим повысить интерес к этому замечательному виду спорта и способствовать его развитию. Уверен, дети запомнят это событие на всю жизнь, оно им подарит незабываемые впечатления и эмоции, будет мотивировать на спортивные успехи", - отметил заместитель директора по общим вопросам Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

Мастер-класс по хоккею продолжил цикл мероприятий в рамках стратегии Концерна "Росэнергоатом" по развитию хоккея в городах присутствия объектов атомной отрасли. Ранее в Нововоронеже прошли хоккейные сборы среди детских команд городов-спутников АЭС, мастер-классы со звездами мирового уровня - хоккеистами Данисом Зариповым и Михаилом Бирюковым. 

Фото: Нововоронежская АЭС
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Хоккеисты "Бурана" посетили смотровую площадку инновационных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, блочный пункт управления и машинный зал энергоблока №6 Нововоронежской АЭС. На память главному инженеру по эксплуатации Игорю Гусеву и всей смене генеральный директор клуба "Буран" Евгений Филимонов вручил памятные подарки.

"На атомной электростанции мы впервые и нас очень впечатлило то, что мы увидели. Конечно, у нас разные сферы деятельности, но и атомщики, и спортсмены думают прежде всего о безопасности и надежности, поэтому примите от нас эту клюшку, шайбы с автографами участников команды и шлем как дополнительный элемент безопасности", - сказал Евгений Филимонов.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Ледовая арена "Остальная" построена в Нововоронеже в рамках соглашения между Госкорпорацией "Росатом" и правительством Воронежской области. С момента открытия площадки - весны 2018 года - сеансы массового катания посетили около 50 тыс. человек. В городе образовано шесть любительских взрослых хоккейных команд. В хоккейных секциях занимается около 70 воспитанников разного возраста. Число воспитанников секций по фигурному катанию, руководит которыми Татьяна Барданова, старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по фигурному катанию на коньках, превысило 80 человек.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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