Появление системы контроля качества продуктов "Меркурий", вопреки надеждам добросовестных производителей, не искоренило фальсификат, который продается под известными марками. Предприятия-фантомы не только продолжают производить и торговать молоком и мясом, но и стараются обойти новые барьеры, создаваемые для них.

Фальсификата в последнее время стало меньше, но полность избавиться от него пока не получается. Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

"Пальма" и водоросли

Эксперты Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории каждый день проверяют молочные и мясные продукты на предмет "лишних" ингредиентов. Более чем в 40 процентах мясных продуктов обнаруживают крахмал, соевый изолят, растительную клетчатку, кукурузную муку, а также каррагинан и различные камеди. О последних составляющих до сих пор ведут споры ученые. По сути, это сорбенты, которые производят из редких водорослей и семян или смолы экзотических деревьев. Одни исследователи считают, что такие вещества полезны - они "схватывают" все вредное, что есть в кишечнике , помогая таким образом вывести токсины из организма. Их оппоненты уверены что пользы от камеди никакой, наоборот, она служит катализатором онкозаболеваний.

Заместитель директора ветеринарной лаборатории Елена Николенко не высказывает согласия ни с одной, ни с другой точкой зрения.

- Мы, исследуя мясные продукты и обнаруживая в их составе всякое, знаем одно: потребитель думает, что ест мясо, а на самом деле употребляет в пищу водоросли, - поясняет она. - И вы теперь понимаете, почему после употребления некоторых видов сосисок так хочется пить. Сорбент собирает воду...

Почему производители прибегают к подобным уловкам - понятно. Благодаря растительному наполнению сосиски или колбасы можно сделать упругими и ароматными. Впечатление свежего продукта они производят гораздо дольше, чем те, где таких веществ нет. Эксперты лаборатории отмечают, что даже в консервах, которые, казалось бы, состоят исключительно из мяса, можно найти то, чего там быть не должно. К примеру, в их составе используются слизистые оболочки или лимфоузлы.

Руководитель отдела приема и исполнения госработ ветлаборатории Ирина Бекетова отмечает, что с каждым годом количество анализов растет. В том числе и по просьбам производителей.

- Когда производители предлагают образцы своей продукции для исследования, то не сообщают, для чего им это нужно, - отмечает она. - Но могу предположить, что многие производители молочных и мясных продуктов сами заинтересованы в подтверждении качества своего товара.

Руководитель БМВЛ Сергей Носков вспоминает ситуацию десятилетней давности: тогда количество фальсификата молочной продукции превышало две трети исследованных образцов. Сейчас подделок гораздо меньше. К примеру, наибольшее их количество выявлено среди сливочного масла, кефира и сыров - от 20 до 26 с лишним процентов этих продуктов напичканы немолочными жирами.

- Когда мы начинали в 2008 году исследовать жирно-кислотный состав сливочного масла, то обнаруживали пальмовое масло в 70 процентах проб. Сейчас - в 20-30 процентах, - рассказывает Носков. - Важно то, что раньше такими вещами занимались и серьезные производители. А сегодня они работают над качеством продукции. А вот так называемые "середнячки" закупают сырье и разбавляют его "пальмой".

С мясными продуктами, по словам экспертов, ситуация гораздо сложнее. Сергей Носков констатирует: в 40-50 процентах проб обнаруживаются те компоненты, которых там быть не должно.

Белгородская свинина из Подмосковья

Универсального способа борьбы с фальсификаторами пока не придумали ни чиновники, ни ученые, ни силовики. Эксперты признают, что владельцы так называемых заводов-фантомов, которые вбрасывают на рынок "молочку" или колбасу под марками известных производителей - не сидят на месте, а стараются шагать в ногу с добросовестными конкурентами. С появлением системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" и обязательством регистрироваться в ней всех производителей и переработчиков, "фантомы" последовали по тому же пути - зарегистрировались. "Серые" предприниматели рассудили, что такой шаг существенно облегчит путь на рынок госзаказа. К примеру, только нынешним летом белгородский производитель мясных продуктов якобы стал поставщиком говядины в смоленский госпиталь. Там мясо решили проверить и обнаружили в нем ДНК свиньи. Однако это белгородское предприятие на производстве свинины вообще не специализируется, а этикетка на товаре никак не соответствует маркировке "настоящего" завода. Примечательно, что "Меркурий" указал на "фантома": мясо подделала московская фирма.

"Серые" бизнесмены рассудили, что регистрация в системе "Меркурий" облегчит им путь на рынок госзаказа

Такие случаи - не редкость и в соседних регионах. Так, по данным управления Россельхознадзора по Курской и Орловской областям, за последние полтора года на территории двух регионов обнаружили пять молокоперерабатывающих предприятий, которые пользовались просроченным сырьем и заменителями молочного жира.

- С внедрением системы "Меркурий" поставщикам неликвида и производителям некачественной молочной продукции стало невозможно оставаться в тени, - отмечает помощник руководителя управления Россельхознадзора Ольга Чанова. - Только в июле по предписанию управления в Курске было утилизировано свыше 130 тонн просроченного сливочного масла, в том числе ввезенного из Белоруссии незаконным путем. Продукция хранилась на одном из складов в Курске. Исходя из географического положения склада, а также схожести молочных продуктов, обнаруженных на хранении и в "подпольных" цехах, можно предположить, что выявленный склад являлся накопителем продукции с истекшим сроком годности, использующейся в качестве сырья для производства топленого масла.

Еще один яркий случай был зафиксирован в Орловской области. Убойный цех произвел втрое больше мяса, чем мог исходя из количества поступившего к ним скота. Оказалось, что время от времени туда сдавали животных без ветеринарных документов, и именно благодаря "Меркурию" это увидели.

Граница для подделки

Представители контролирующих органов работой "Меркурия" довольны. Ольга Чанова отмечает: результаты мониторинга ФГИС становятся поводом для внеплановых проверок, а те, в свою очередь, эффективны в 97 процентах случаев. Но расслабляться все равно нельзя.

- "Меркурий" - это не панацея, - подчеркивает Чанова. - Система просто помогает обнаружить предприятия-фантомы в более короткие сроки.

Белгородские эксперты добавляют: если бы не четкая система отслеживания продукции, местного производителя говядины в упомянутом случае с подделкой могли бы и не оправдать.

Даже такая деталь, как количество продукции после переработки сырья может стать поводом для внеплановой проверки.

- Нельзя из тонны молока сделать десять тонн творога, - поясняет Ольга Чанова. - И мы сразу реагируем на подобные несоответствия. Так что благодаря внедрению ФГИС "Меркурий" рынок животноводческой продукции стал более прозрачным.

Аналитики, рассуждая о дальнейшем развитии рынка молочной и мясной продукции, дают разные прогнозы в отношении предприятий-"фантомов". Возможно, со временем они канут в Лету. Но это, скорее, идеальный вариант. Такие предприниматели могут стать еще хитрее, научатся обманывать не только систему электронной ветеринарной сертификации, но и новейшие приборы, которые устанавливают происхождение и качество мясных и молочных продуктов.

В БМВЛ отмечают, что предпосылки для такого развития ситуации имеются. Поэтому приходится постоянно обновлять оборудование для исследований и вести переподготовку сотрудников, в том числе и за границей. Параллельно, как отмечает Сергей Носков, продолжается сотрудничество с общественными активистами, которые помогают вытеснить с рынка некачественные продукты.

- Наше сотрудничество с ассоциацией "Качество жизни" (сейчас это Фонд Развития "Деловая инициатива") началось в 2012 году, - рассказывает Носков. - Все результаты исследований различных продуктов есть у них на сайте в открытом доступе. И я думаю, если мы будем чаще обращать внимания на эти результаты, выбирать качественный товар, то бороться с фальсификатом станет легче.

Тем временем

Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО "Курское молоко", которая поступила после решения Арбитражного суда Курской области. Предприятие неоднократно оказывалось в числе поставщиков фальсифицированного масла. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям составили очередной административный материал и направили его в суд. В Арбитражном суде Курской области постановили оштрафовать предприятие на 300 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.