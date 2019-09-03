На фоне стремительно растущих цен на молоко и сливочное масло власти задумались о помощи аграриям, пострадавшим от непогоды. По предварительным данным, только на дополнительную сушку зерна региону потребуется не менее 40 миллионов рублей. Наша газета сообщала о сложившейся ситуации в выпуске от 27 сентября. В той публикации ("Ни сена, ни соломы") мы рассказали о сложностях с заготовкой кормов в хозяйствах области. Проблема касается всего агрокомплекса региона. Как она будет решаться?

Вести с болот

Костромские власти обсуждают меры поддержки селян, ставших жертвами небывалых затяжных дождей. Из-за ливней многие поля превратились в болота, въехать куда сельхозтехника не может. Cеляне грустно шутят: если погодные условия не изменятся - придется пересаживаться в лодки.

Директор костромского департамента АПК Сергей Иванов изучает ежедневные сводки из районов области. Доклады выглядят не очень радужно. По данным на 28 августа, скосить удалось порядка 80 процентов трав, что на семь процентов меньше показателей прошлого года. Заготовка сена составила чуть более 60 процентов от плана. По прогнозам специалистов, до конца сезона хозяйствам вряд ли удастся нагнать упущенное.

- Мы понимаем, что кормозаготовительная кампания проходит в достаточно сложном режиме, - констатирует Сергей Иванов. - Главная проблема - с сеном. Такой продолжительной непогоды, которая бы мешала его заготовке, за последние шесть лет я не припомню. Пока ничто не дает нам оснований для введения ЧС. Мы пока мониторим ситуацию. Риск - не в полном объеме заготовить корма - сохраняется. Потребуются дополнительные деньги на сушку зерна, и затраты на уборку зерновых в связи с этим могут возрасти на 40 миллионов рублей. В сложившихся погодных условиях есть риск получить некачественные семена. Возможно, хозяйствам потребуется господдержка в связи с закупкой семян. Она будет дифференцированной.

По данным главы департамента, многие хозяйства с учетом погодных условий переключили свои усилия на заготовку сочных кормов. Их запасено уже 247 тысяч тонн, что на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. Некоторые предприимчивые руководители увеличили заготовку силоса и сенажа, чтобы в случае необходимости пустить их на продажу. Например, в Солигаличском районе план заготовки силоса перевыполнили в пять раз, в Вохомском и Мантуровском районах с заготовкой кормов справились на 166 и 140 процентов соответственно. Сильно отстает обычно находившийся в лидерах Костромской район, но местные аграрии уверяют, что надеются исправить положение за счет уборки соломы и кормовой кукурузы.

Несмотря на все это, уже сейчас очевидно, что сено в Костромской области будет главным дефицитом. Чтобы продержаться зиму, местным хозяйствам необходимо будет приобрести порядка 32 тысяч тонн сена. Единственный выход - завозить сено издалека: из Ивановской, Московской, Ярославской и даже Калужской областей, которые меньше пострадали от непогоды.

Масло на вес золота

По словам аграриев, из-за сложившегося дефицита стоимость сена подскочила более чем вдвое - с 1500 до 3500 рублей за тюк. У многих хозяйств растут затраты на логистику, а одновременно - расходы на производство молока. То есть, ситуация с кормами уже начала сказываться на производстве. Отпускные цены на молоко в этом году выросли в среднем с 22 до 25 рублей за литр, но в некоторых хозяйствах они поднялись до 28-30 рублей. Тем временем подскочила и розничная цена на сливочное масло. Если в начале лета 170-гаммовую пачку масла местного производства можно было приобрести за 84-86 рублей, то сейчас она стоит уже 96 рублей.

- Сено - лишь одна из составляющих рациона животных, - подчеркивает Сергей Иванов. - Крупные предприятия, как правило, делают ставку на сочные корма - силос и зерносенаж с комбикормом, с добавлением незначительной группы грубых кормов. Для мелких предприятий экономически нецелесообразно заготавливать силос, поскольку это более высокотехнологичный продукт, чем сено. Раньше с учетом относительной дешевизны сена они получали какую-то прибыль. Но в этом году небольшие предприятия могут увеличить затраты на стоимость молока за счет того, что им придется поменять рацион в сторону зернофуража и силоса. Мы не прогнозируем роста цен на молоко, поскольку таких хозяйств в общем объеме немного. Политику в молочном животноводстве делают не они, а крупные предприятия. Вот если "тяжеловесы" начнут отпускать молоко по более высокой цене - это может сказаться на розничной торговле. Пока же благодаря сетям цены сдерживать удается.

Некоторые предприимчивые руководители увеличили заготовку силоса, чтобы в случае необходимости продать его

Впрочем, в повышении стоимости молока власти большой проблемы пока не видят. В течение последних пяти лет закупочные цены на молочное сырье в регионе держались на уровне 18-22 рубля. "Сейчас мы наблюдаем положительную для нас динамику роста цен на молочное сырье. Это радует аграриев. Местные переработчики демонстрируют положительную тенденцию: они начинают "разворачивать" то молоко, которое уходило в Москву. Некоторые наши заводы начинают конкурировать со столичными переработчиками, и нас это радует. Их продукция начинает пользоваться спросом, и они могут вкладывать закупку сырья те средства, которые позволяют наладить переработку молока внутри области. Ее маржинальность возрастает", - пояснили в департаменте АПК.

Турист, готовь кошелек!

Учитывая экстремальные погодные условия этого года, многие костромские хозяйства, которые раньше сами не занимались заготовкой кормов, а жили исключительно на сене и сенаже, закупленном у соседей, будут вынуждены пересмотреть политику заготовки. Несколько костромских фермеров уже в этом году закупили уборочную технику. Чтобы повысить экономическую устойчивость хозяйств, власти региона ввели дополнительные меры господдержки, субсидируя хозяйствам до 40 процентов стоимости кормоуборочной техники. Такие программы действуют далеко не во всех регионах. Общий объем помощи селянам из федерального бюджета составит в этом году 276,5 миллиона рублей, из областного - 252 миллиона. Не исключено, что по итогам уборочной кампании эти суммы могут быть увеличены.

Пожалуй, самым незащищенными в условиях небывалой непогоды оказались коневоды. В отличие от хозяев молочных ферм, владельцы конюшен не могут заменить сено на силос и сенаж, поскольку эти корма для лошадей не подходят. По официальным данным, сейчас в регионе насчитывается около 200 лошадей. Их владельцы активно развивают экотуризм, однако погода внесла в их бизнес свои коррективы.

- Сено в этом году - безумно дорогое. И главная проблема в том, что его нигде поблизости нет. Возить приходится аж из Москвы! А это с учетом транспортировки выливается в огромные деньги, - посетовал один из коневодов, попросивший не указывать его имени.

Наступления зимы владельцы конюшен ожидают с большой тревогой. Они опасаются, что нынешняя "космическая" цена на сено - еще не предел. Вслед за ценами на корма те предприятия, которые в своей работе делали ставку на экологический туризм, будут вынуждены поднять стоимость своих услуг. Будут ли путешественники и любители конных прогулок готовы поддержать коневодов и "проголосовать рублем" - пока не известно.