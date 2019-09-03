Куда сходить на День города с семьей и друзьями

В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, Москва отметит свой 872-й день рождения. В каждом округе запланировано около 250 мероприятий: концерты, экскурсии, фестивали, спортивные турниры и мастер-классы. Корреспондент "РГ" выбрал самые интересные, куда можно заглянуть с друзьями, детьми или всей семьей.

Рок в городе

Очередную "седую" дату столица России, как обычно, собирается отмечать два дня. Программа на события весьма и весьма богата, поэтому любой житель Москвы при желании сможет подобрать себе занятие по душе. Тут и мастер-классы, и квесты, и так любимые многими пешеходные экскурсии по историческому центру. Не заскучают и меломаны, которые вместе с попсой в праздничном "меню" обязательно увидят рок, джаз, классику… Каждый округ столицы запланировал около 250 мероприятий. Их подобрали с учетом мнения горожан, высказавшихся в "Активном гражданине".

Торжества 7 сентября стартуют в 12.00 и закончатся под залпы фейерверков в 21.00. На следующий день праздник будет чуть короче: все начнется в 15.00, а финиширует в 20.00. При этом с 5.30 7 сентября до 1.00 9 сентября метро и МЦК будут работать без перерыва. Как сообщили в департаменте культуры, сквозной темой Дня города станет 80-летний юбилей ВДНХ. Там в ближайшую субботу день рождения столицы официально и начнется. В 11.00 в павильоне "Макет Москвы" пройдет музыкальное светотехническое шоу, а вечером на площади Промышленности состоится самый массовый урок танцев. Зеленый театр отдадут под гала-концерты фестиваля духовых оркестров. Музыка прозвучит здесь 7 сентября в 14.00 и 8 сентября в 12.00. Оба дня на ВДНХ будут работать спортивные и развлекательные площадки. В шахматном клубе желающим предложат помериться силами в настольных играх. У летнего кинотеатра детей научат жонглированию и посвятят в тайны фокусов. У пруда напротив павильона № 44 юные москвичи постараются нарисовать ВДНХ будущего. Детские поэты и сказочники "оккупируют" территорию у павильона № 35 и фонтана "Золотой колос". На выставку велосипедов стоит идти к павильону № 51 и 518-му строению. Здесь же покажут, как "оседлать" гироскутер и моноколесо и при этом удержать равновесие.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / СЕРГЕЙ ЖУКОВ

Урок от Вассермана

Знаменитые фонтаны, павильоны и памятники ВДНХ на два дня "переедут" в центр Москвы - на Тверскую и Моховую улицы, Охотный Ряд и Театральный проезд. Не оригиналы, а копии, конечно. Всего более 30 арт-объектов. Например, на участке Тверской - от Пушкинской площади до Вознесенского переулка - появятся "Рабочий и колхозница" и арка Северного входа. Неподалеку разместятся павильоны "Земледелие" и "Животноводство", в которых будут устраивать тематические игры для детей. "Изюминкой" станет копия фонтана "Золотой колос". Высота оригинала - 16 метров, на Тверской же установят объект высотой около четырех метров. На Моховой, в Охотном Ряду и Театральном проезде установят 18-метровую арку, напоминающую о "Москвариуме". Тут будут "плавать" киты, черепахи, медузы…После Дня города декорации разберут и отдадут в фонды хранения. Потом их могут передать в музеи или украсить ими городские парки и улицы.

Тверская готовит и большую культурную программу: концерты и спектакли, творческие мастер-классы и тренировки с профессиональными спортсменами. И бесплатные лекции! К примеру, ведущий российский специалист по коневодству Оксана Динченко расскажет все самое интересное о лошадях. Анатолий Вассерман затронет тему искусственного интеллекта и даст прогноз, в каких областях роботы могут заменить человека. Не обойдут стороной и начинающих блогеров: Герман Черных расскажет им, как стать узнаваемым, а Никита Златоуст посвятит в азы ораторского искусства. А мотивационного тренера Александра Похилько стоит послушать всем. Он родился без кистей рук и ног ниже колен, но сумел стать известным художником, путешественником и общественным деятелем.

Лучше хором

Поклонникам классической музыки подфартило - концерты пройдут у храма Христа Спасителя, в парке "Кусково" и музее-заповеднике "Царицыно". Зрители увидят лучшие симфонические оркестры и хоровые ансамбли. Парк "Зарядье" решился на творческий эксперимент. Там устроят костюмированный гала-концерт, в котором примут участие ведущие солисты Большого театра, Мариинского театра и "Геликон-оперы". Ценителям моды - в парк искусств "Музеон", где запланированы показы от молодых российских дизайнеров. Поклонникам популярной музыки советуем отправиться на Поклонную гору, где вместе со звездами эстрады споют молодые артисты. Их на кастинге выбрал "Моспродюсер". Мастер-классы по актерскому мастерству и хореографии проведет Екатерининский парк. Еще рекомендуем заглянуть на урок от участников шоу "Танцы на ТНТ", мастер-классы по созданию костюмов и театральному гриму.

Конкретно

Навигатор праздника

Расписание мастер-классов, концертов, квестов, экскурсий и фестивалей, посвященных Дню города, можно посмотреть на порталах mos.ru и moscowseasons.com.

Кстати

Где смотреть фейерверки 7 сентября в 21.00

В парке "Кузьминки" (две площадки вблизи Индустриального музея);

в усадьбе "Алтуфьево" (площадка у Алтуфьевского пруда);

в парке "Сокольники" ("Гайд-парк");

в саду "Эрмитаж";

в парке "Садовники" (Фонтанная площадь);

в Воронцовском парке (центральная поляна);

в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" (Нижний Красногвардейский пруд);

в Таганском парке (рядом с зоной воркаута);

в Сиреневом саду (Щелковское шоссе, владения 8-12);

в саду имени Баумана (теннисный корт);

в Измайловском парке (остров в центре Круглого пруда);

в Бабушкинском парке (поляна возле пункта проката);

в Лианозовском парке (северный вход);

в парке 50-летия Октября (площадь Семьи);

в Парке Горького (Пушкинская набережная);

в Перовском парке (недалеко от Купавенского пруда);

в парке "Северное Тушино" (береговая линия возле часовни);

в Гончаровском парке (площадка за главной сценой);

в парке "Ангарские пруды" (площадка у Малого Ангарского пруда);

в акватории Москвы-реки, напротив Большой спортивной арены "Лужников";

в акватории Москвы-реки, напротив парка "Зарядье";

в парке Победы на Поклонной горе (аллея Партизан);

в Ново-Переделкине (улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда);

в акватории Москвы-реки,

напротив дома 31 по улице Гурьянова;

в парке "Ходынское поле" (Ходынский бульвар, дом 1);

в усадьбе "Измайлово" (городок имени Баумана);

на территории ВДНХ (Мичуринский сад);

в ландшафтном парке "Митино" (улица Рословка, дом 5);

в Северном Бутове (пересечение улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского);

в городе Московском, возле центра спорта "Московский" (Проектируемый проезд № 5562);

в городе Троицке (улица Физическая, возле пожарной части № 42);

в городе Зеленограде (Озерная аллея, дом 4, строение 2).