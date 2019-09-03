Москвичи за последние четыре года стали больше тратить на отдых и развлечения - расходы на эти цели выросли на 10,7%, что сравнимо с динамикой Токио и Парижа. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные международной группы Euromonitor.

"Москва по уровню потребительских расходов находится в середине списка крупнейших мегаполисов, включая Пекин, Дели, Токио, Париж, Берлин, Стамбул, Лондон, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорк", - сказал он. В структуре общих расходов у московских семей на походы в театр, кино и рестораны уходит 6,5% бюджета. Жители Пекина, Дели, Стамбула и Рио-де-Жанейро тратят меньше, а в Токио, Париже, Берлине и Нью-Йорке больше - примерно 8-9%. В чем москвичи вне конкуренции, так это в доле расходов на транспорт - тратят меньше всех. По словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова, расходы на транспорт в 2018 году составили 7,8% от общего объема потребительских трат горожан. Это чуть ниже, чем в Нью-Йорке, Токио и Париже. Дороже всего транспорт в столицах Индии и Бразилии - там тратят на проезд до 17% своих расходов.

"В свою очередь, на жилье (включая коммунальные услуги и арендные платежи) у москвичей уходит 18% потребительских расходов, - говорит Тихонов. - В Стамбуле, Рио и Нью-Йорке на жилье тратят чуть больше. В Лондоне эти расходы составляют 38% (вдвое больше, чем в Москве), в Париже, Дели и Пекине почти 30%". Объяснить тенденцию можно тем, что у москвичей растет благосостояние. К примеру, средняя зарплата в июне превысила 96 тысяч рублей.