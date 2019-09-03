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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рок-н-ролл или полетели?

На портале госуслуг открылась запись в кружки и секции
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 196(7954)
В Москве, по данным городского портала госуслуг, работает более 100 тысяч кружков, студий и секций для детей от 2 до 17 лет. Причем большая часть занятий - бесплатные. С 1 сентября открылась запись на новый учебный год. Что предлагает портал госуслуг и как записать ребенка в кружок, выяснил корреспондент "РГ".

Раздел называется "Запись в кружки, секции и дома творчества". Выбрать занятие можно по наименованию учебного заведения или заполнив анкету, в которой нужно указать возраст, пол ребенка и удобную станцию метро. Поисковик покажет варианты. Например, для ученика средних классов из Куркина сайт предлагает занятия футболом, плаванием, волейболом, акробатическим рок-н-роллом, альпинизмом и даже обучение полетам на планере.

"Полеты на планере - совместный проект Московского государственного образовательного центра (МГОК) с "Роскосмосом", - рассказывает "РГ" представитель МГОК Ольга Левченко. - Берем ребят с 11 лет и бесплатно обучаем правилам полета, основам метеорологии, навигации, готовим настоящих летчиков. Теорию преподаем в филиале МГОК на улице Стратонавтов, а полеты будут проходить на аэродромах Москвы".

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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В бывших окружных дворцах творчества для детей от 2 до 9 лет есть много кружков, связанных с дизайном, рукоделием, театральным искусством. Так, во Дворце творчества детей и молодежи на Миусской площади по субботам для малышей от 4 лет преподают пение на французском языке. Как пояснила "РГ" преподаватель курса Виктория Горина, дети через музыку и хореографию проще впитывают основы иностранного языка. Занятия начнутся с середины сентября.

Во Дворце творчества детей и молодежи на Воробьевых горах (бывший Дворец пионеров) желающих ждет ансамбль песни и пляски имени Локтева, который ведет свою историю с 1937 года. Причем если для малышей занятия, как правило, платные, то для школьников оркестр, танцы, и хор - бесплатны. "Ребята постарше уже сами знают, чего хотят, поэтому отстаиваем для них бесплатное направление", - говорит дирижер оркестра ансамбля Александр Сафонов.

Средняя стоимость одного занятия в кружках и секциях - от 400 до 800 рублей

Помимо сайта госуслуг, поискать кружки можно при музеях и ведомствах. К примеру, любителям природы стоит зайти на сайт Мосприроды, где открылся набор в клуб "Зеленая планета", здесь будут работать три бесплатных кружка. Четырехлеток ждут в секции "Юные натуралисты", где через игру расскажут, почему море соленое, а птицы поют. В секциях "Мир вокруг нас" и "Природные мастерские" детей младших классов будут обучать выращивать кристаллы, разгадывать тайну тауматропа (игрушки с элементами оптической иллюзии), изготавливать поделки из мусора, что в тренде нынешнего года, так как город скоро перейдет на раздельный сбор отходов.

Для школьников постарше, с 6-го класса, в сентябре откроется кружок юных биологов Московского зоопарка. Он создан в 1924 году для детей, интересующихся биологией и животными. Работает кружок по средам и воскресеньям. Запись не нужна, а подробности можно узнать на сайте зоопарка. Еще старшеклассников ждут в бесплатном кружке юных натуралистов Зоологического музея МГУ.

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