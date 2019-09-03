Местные жители уже не первый год протестуют против складирования отходов на территории бывшего завода "Химволокно". Глава региона Николай Любимов с ними согласился, заявив, что свалка "явно портит людям жизнь". Губернатор сообщил, что этой свалкой сейчас "очень плотно занимаются все ведомства". По его словам, перед ними стоит задача - выявить все имеющиеся там нарушения, чтобы принимать меры на законном основании.
О свалке в Турлатово "РГ" уже писала не раз ("Сто километров до полигона" - 27.07.2019, "В Рязани протестуют против полигона опасных отходов" - 10.04.2013 г.). После закрытия завода "Химволокно" часть его территории оказалась в частных руках. Предпринимателю, ставшему владельцем участка, достались технические емкости для утилизации промышленных отходов - шламонакопители. Новый хозяин сумел получить от Ростехнадзора лицензию на "осуществление деятельности, связанной с опасными отходами", и устроил там полигон промышленного мусора I-IV класса опасности. Он находится в границах областного центра в непосредственной близости от реки Листвянка, впадающей в Оку. В 2013 году решением суда на территории поселка Турлатово было запрещено какое-либо хранение и утилизация отходов I-IV класса опасности. Однако через несколько лет опасный мусор вновь появились на берегах Листвянки. В 2017 году, как рассказал корреспонденту "РГ" тогдашний прокурор области, после прокурорской проверки обращений активистов ОНФ было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" (часть 2 статьи 247 УК РФ) в отношении руководителей ООО "Империя" и ООО "Трейд". Это было связано с появлением в бывшем шламонакопителе отработанной серной кислоты, завезенной с химического предприятия в Волгоградской области. Кроме того, тогда же региональное УФСБ возбудило дело.
- В апреле этого года на площадке в Турлатово вновь было обнаружено незаконное захоронение стоков одного из крахмальных заводов. Было возбуждено административное дело и вынесено представление об устранении нарушений. А сейчас на этом месте начали складировать твердые бытовые отходы. Понимаете, там уже "вся таблица Менделеева", да еще и бочки с мазутом! - сообщил "РГ" руководитель исполкома регионального штаба ОНФ Евгений Зызин.
В ответе прокуратуры области на запрос ОНФ говорится, что крупная свалка около деревни Турлатово располагается незаконно. Так же сообщается, что прокуратура потребовала исполнения судебного решения о прекращении деятельности на полигоне в Турлатово и возобновила уголовное дело о незаконном предпринимательстве.
- Свалка возле деревни Турлатово незаконна. - уверен сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков. - Из-за неграмотного обращения с отходами на таких несанкционированных полигонах возникают пожары. Настоящие полигоны требуют особых инженерных решений, здесь же их нет. В результате во время и после пожара в августе местным жителям пришлось два дня дышать токсичным смогом, возникшим из-за возгорания. Мы будем ждать результатов работы правоохранительных органов в отношении ее организаторов и настаиваем на ликвидации свалки.
Ситуация удивительная: вроде бы все знают, что свалка незаконна. Есть и судебное решение, и уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Но мусор на территорию бывшего химического завода как возили, так и возят.Жители задыхаются от смога, но ни чиновники, ни силовые структуры ничего поделать с этим не могут. Разве что пожарные неизменно исполняют свой долг - тушат огонь. Меняются только названия фирм, складирующих отходы на этом импровизированном полигоне.
- Уже ни один год принимаются административные и судебные решения о незаконности захоронения отходов на этой территории. Но свалка, как была, так и остается - никто не занимается ее рекультивацией. Более того, не прекращаются попытки захоронения здесь все новых и новых отходов. На наш взгляд, хранение здесь любого мусора противозаконно, - считает Евгений Зызин.
В Туле чиновники устраивают облавы на нарушителей, выбрасывающих мусор в неположенных местах. Подобные рейды на места несанкционированных свалок проводятся постоянно - чтобы поймать нарушителей на месте. Так, за восемь месяцев этого года по фактам сброса и сжигания мусора в неустановленных местах было составлено и направлено в административную комиссию Тулы 37 протоколов об административных правонарушениях. Только в июле в Пролетарском округе было составлено шесть протоколов. Граждане оставляли пакеты с мусором на обочинах дороги на улице Кутузова, на перекрестках Кутузова и Белинского, улиц Осташева и К. Маркса, улиц Марата и Епифанской. Были попытки сбросить строительный мусор около озера Бездонного на Веневском шоссе, на Епифанском шоссе, у села Частое.
Оперативники ОМВД по Жуковскому району Калужской области установили личность водителя, устроившего свалку возле одной из деревень. Полицейские составили в отношении нарушителя четыре административных протокола по статье "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами" (часть 1 статьи 82 КоАП РФ), которые направлены областной Росприроднадзор. Оперативникам удалось "поймать его за руку" - в тот самый момент, когда тот опорожнил кузов своего МАЗа у села Истье. Кроме того, этот же водитель по версии полицейских, сбросил ТБО и у деревни Верховье, и у остановки деревни Окороково, а также на земельном участке, принадлежащем одному из агропромышленных комплексов.
К слову, штраф за нарушение статьи 8.14. "Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест" не такой уж маленький: от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей - для граждан, от 10 до 20 тысяч - для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей - для организаций.