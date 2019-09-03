На минувшей неделе в поселке Турлатово на окраине Рязани вновь горела свалка. Это уже третий пожар за август. В начале месяца площадь возгорания, по данным МЧС, составила около тысячи квадратных метров, едкий дым накрыл половину Рязани. Пожарные огонь потушили, но через неделю свалка загорелась вновь.

Местные жители уже не первый год протестуют против складирования отходов на территории бывшего завода "Химволокно". Глава региона Николай Любимов с ними согласился, заявив, что свалка "явно портит людям жизнь". Губернатор сообщил, что этой свалкой сейчас "очень плотно занимаются все ведомства". По его словам, перед ними стоит задача - выявить все имеющиеся там нарушения, чтобы принимать меры на законном основании.

О свалке в Турлатово "РГ" уже писала не раз ("Сто километров до полигона" - 27.07.2019, "В Рязани протестуют против полигона опасных отходов" - 10.04.2013 г.). После закрытия завода "Химволокно" часть его территории оказалась в частных руках. Предпринимателю, ставшему владельцем участка, достались технические емкости для утилизации промышленных отходов - шламонакопители. Новый хозяин сумел получить от Ростехнадзора лицензию на "осуществление деятельности, связанной с опасными отходами", и устроил там полигон промышленного мусора I-IV класса опасности. Он находится в границах областного центра в непосредственной близости от реки Листвянка, впадающей в Оку. В 2013 году решением суда на территории поселка Турлатово было запрещено какое-либо хранение и утилизация отходов I-IV класса опасности. Однако через несколько лет опасный мусор вновь появились на берегах Листвянки. В 2017 году, как рассказал корреспонденту "РГ" тогдашний прокурор области, после прокурорской проверки обращений активистов ОНФ было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" (часть 2 статьи 247 УК РФ) в отношении руководителей ООО "Империя" и ООО "Трейд". Это было связано с появлением в бывшем шламонакопителе отработанной серной кислоты, завезенной с химического предприятия в Волгоградской области. Кроме того, тогда же региональное УФСБ возбудило дело.

- В апреле этого года на площадке в Турлатово вновь было обнаружено незаконное захоронение стоков одного из крахмальных заводов. Было возбуждено административное дело и вынесено представление об устранении нарушений. А сейчас на этом месте начали складировать твердые бытовые отходы. Понимаете, там уже "вся таблица Менделеева", да еще и бочки с мазутом! - сообщил "РГ" руководитель исполкома регионального штаба ОНФ Евгений Зызин.

Есть и судебное и уголовное дело, но мусор на территорию бывшего химзавода как возили, так и возят

В ответе прокуратуры области на запрос ОНФ говорится, что крупная свалка около деревни Турлатово располагается незаконно. Так же сообщается, что прокуратура потребовала исполнения судебного решения о прекращении деятельности на полигоне в Турлатово и возобновила уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

- Свалка возле деревни Турлатово незаконна. - уверен сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков. - Из-за неграмотного обращения с отходами на таких несанкционированных полигонах возникают пожары. Настоящие полигоны требуют особых инженерных решений, здесь же их нет. В результате во время и после пожара в августе местным жителям пришлось два дня дышать токсичным смогом, возникшим из-за возгорания. Мы будем ждать результатов работы правоохранительных органов в отношении ее организаторов и настаиваем на ликвидации свалки.

Ситуация удивительная: вроде бы все знают, что свалка незаконна. Есть и судебное решение, и уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Но мусор на территорию бывшего химического завода как возили, так и возят.Жители задыхаются от смога, но ни чиновники, ни силовые структуры ничего поделать с этим не могут. Разве что пожарные неизменно исполняют свой долг - тушат огонь. Меняются только названия фирм, складирующих отходы на этом импровизированном полигоне.

- Уже ни один год принимаются административные и судебные решения о незаконности захоронения отходов на этой территории. Но свалка, как была, так и остается - никто не занимается ее рекультивацией. Более того, не прекращаются попытки захоронения здесь все новых и новых отходов. На наш взгляд, хранение здесь любого мусора противозаконно, - считает Евгений Зызин.

А как у соседей

В Туле чиновники устраивают облавы на нарушителей, выбрасывающих мусор в неположенных местах. Подобные рейды на места несанкционированных свалок проводятся постоянно - чтобы поймать нарушителей на месте. Так, за восемь месяцев этого года по фактам сброса и сжигания мусора в неустановленных местах было составлено и направлено в административную комиссию Тулы 37 протоколов об административных правонарушениях. Только в июле в Пролетарском округе было составлено шесть протоколов. Граждане оставляли пакеты с мусором на обочинах дороги на улице Кутузова, на перекрестках Кутузова и Белинского, улиц Осташева и К. Маркса, улиц Марата и Епифанской. Были попытки сбросить строительный мусор около озера Бездонного на Веневском шоссе, на Епифанском шоссе, у села Частое.

Оперативники ОМВД по Жуковскому району Калужской области установили личность водителя, устроившего свалку возле одной из деревень. Полицейские составили в отношении нарушителя четыре административных протокола по статье "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами" (часть 1 статьи 82 КоАП РФ), которые направлены областной Росприроднадзор. Оперативникам удалось "поймать его за руку" - в тот самый момент, когда тот опорожнил кузов своего МАЗа у села Истье. Кроме того, этот же водитель по версии полицейских, сбросил ТБО и у деревни Верховье, и у остановки деревни Окороково, а также на земельном участке, принадлежащем одному из агропромышленных комплексов.

К слову, штраф за нарушение статьи 8.14. "Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест" не такой уж маленький: от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей - для граждан, от 10 до 20 тысяч - для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей - для организаций.