Неработающие пенсионеры в столице уже с этого месяца начнут получать минимальную пенсию больше на две тысячи рублей

Хорошая новость для неработающих пенсионеров в Москве. Правительство города увеличило им на две тысячи рублей в месяц размер минимальной пенсии. С 1 сентября это решение уже вступило в силу, и в первой декаде месяца всем москвичам, получившим прибавку, сделают перерасчет. В итоге городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров в столице поднялся с 17,5 тысячи до 19,5 тысячи рублей.

У города все в порядке с экономикой

Напомню, в столице проживает более трех миллионов пенсионеров. 2 миллиона 83 тысячи из них получают к своим пенсиям доплаты из бюджета столицы. Это те москвичи, пенсия у которых ниже городского стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров. Сам же этот стандарт на фоне инфляции столичные власти все время индексируют. Вот так в прошлом году, например, минимальная пенсия в итоге сразу выросла на три тысячи рублей - с 14,5 тысячи до 17,5 тысячи. В нынешнем году о предстоящем повышении мэр Москвы Сергей Собянин сказал еще за несколько дней до заседания правительства, на котором было принято на этот счет решение. Приехав посмотреть ход благоустройства Зеленограда, он встретился с ветеранами и опередил их вопрос: сможет ли город и в этом году повысить городскую доплату? "Мы говорили с вами, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы и дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, я ответственно вам говорю, что это не так - растут доходы, растет подоходный налог, растут заработные платы, растет поступление налога на прибыль, потому что растет прибыльность предприятий, их доходы. Это первый признак того, что экономика развивается", - порадовал глава города. И пообещал, что в ближайший же вторник правительство Москвы рассмотрит этот вопрос. И вот - слово свое сдержал. Столичные власти сочли возможным выделить из бюджета Москвы 9 миллиардов рублей, необходимые для того, чтобы поднять минимальную пенсию до 19,5 тысячи.

И теперь городские доплаты получат все неработающие пенсионеры, у которых пенсия ниже этого уровня, а таких в городе сейчас 1 миллион 600 тысяч человек. Что еще важно, подчеркнул Сергей Собянин в своем сообщении в Twitter, 44 тысячи человек будут иметь эту помощь города впервые. Причем в Москве существует правило: даже при росте пенсий за счет федеральных надбавок городская доплата не отменяется. Размер же ее довольно существенный, рассказали "РГ" в департаменте труда и социальной защиты столицы. Если до нынешнего повышения она была в среднем 5,5 тысячи рублей на человека, то сейчас составляет более 6,3 тысячи. Зададимся вопросом: а сколько бы получали пенсионеры без помощи города? По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсий получателей доплат - 13800 рублей.

У столицы растут доходы, прибыльность предприятий, сбор налогов. Это и позволяет ей доплачивать 1 миллиону 600 тысячам неработающих пенсионеров в среднем по 6,3 тысячи рублей ежемесячно

Читатели "РГ" нередко задаются вопросом: почему же столица поднимает пенсии своим пенсионерам, а другие регионы чаще всего нет. Только потому, что у Москвы много денег? На "Деловом завтраке" в "РГ" министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян ответил на него так : "Не впервые слышу такой упрек и готов повториться. У Москвы действительно бюджет большой, но и город значительно больше - 12 миллионов жителей. Только пенсионеров 3 миллиона 90 тысяч. В каком областном центре столько населения? Тем не менее правительство Москвы находит возможность не только строить новые школы, больницы, метро, исполняя при этом еще и функцию столицы, но и помогать горожанам, нуждающимся в его поддержке. Это лучшее свидетельство расстановки приоритетов в социально-экономической политике города".

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Любовь Проценко

Десять лет прожил? Значит, москвич

Правда, надо отметить, что для того, чтобы заслужить право на доплату из городского бюджета, пенсионер должен прожить в столице не менее 10 лет. Такое правило было введено еще в 2013 году, когда кое-кто из горожан как раз для повышения пенсии начал прописывать у себя родителей, чаще всего продолжавших на самом деле жить у себя на родине. Тем, кто живет в столице меньше и имеет при этом совсем маленькую пенсию, городской бюджет тоже доплачивает, но только до прожиточного уровня пенсионера - в 2019 году он составляет 12 115 рублей. Свою прибавку "новые москвичи" тоже получат, заверил Владимир Петросян, но только с нового года - вместе с увеличением размера прожиточного минимума.

Натуральных льгот никто не отменял

Что еще интересно? Даже в пору монетизации, когда во многих краях и областях отменялись натуральные льготы, Москва их сохранила в полном объеме. Все без исключения пенсионеры до сих пор бесплатно ездят на городском общественном транспорте. Свыше 900 тысяч человек получают выплату на абонентскую плату за городской телефон. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами - всего более 50 категорий и в общей сложности почти 4 миллиона горожан пользуются льготами на оплату ЖКХ и капитального ремонта жилья. Эти льготы освобождают их целиком от оплаты или наполовину. Специально на эти цели в 2019 году в бюджете Москвы заложено более 47 миллиардов рублей. Еще миллион горожан получают помощь в виде субсидий - специальных выплат, которые компенсируют затраты на коммуналку, если она слишком тяжела для семьи. Для получения их даже не обязательно быть льготником, право на субсидию имеют все москвичи, у которых на оплату ЖКХ уходит более 10% доходов всей семьи. Это самый низкий порог для оказания помощи в стране.