Под Ельцом пропала восьмилетняя девочка

В селе Паниковец Липецкой области пропала восьмилетняя девочка. В СУ СКР по региону подключились к поискам ребенка. Как сообщили в ведомстве, ребенок 2011 года рождения ушел из дома 2 сентября рано утром, и до сих пор не известно, где он находится.

- Следователями СКР организованы поисково-спасательные мероприятия с участием сотрудников ОМВД России по Елецкому району, волонтеров Липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей", а также общественных добровольцев, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области. - Следственные органы обращаются к гражданам, располагающим сведениями о пропавшем ребенке, с просьбой о содействии.

Всех, кто знает, где находится пропавший ребенок, просят позвонить дежурному регионального управления СКР по телефону 89107429827.