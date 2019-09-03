Под Липецком появились модульные ФАПы

В Липецкой области готовится к открытию первый модульный фельшерско-акушерский пункт (ФАП). Аккуратное одноэтажное строение собрали из готовых модулей за несколько недель, пишет ОТР.

Сейчас, чтобы попасть к врачу или сдать анализы, жителям села Ольховка приходится ездить в соседнее село за шесть километров. Путь это непростой, особенно зимой. С открытием ФАПа сдать анализы, поставить диагноз или получить рецепт селяне смогут у себя дома.

- Последние несколько лет муж плохо себя чувствует. Чтобы сдать анализы, нам приходится ездить за 60 километров в райцентр. Даже на своем автомобиле это очень тяжело, - рассказала Нина Мышонкина.

Фельдшер может проводить гинекологические исследования, работать акушером, оказывать первую помощь взрослым и детям. Медика для Ольховски уже нашли. Перспектива ездить на работу из соседнего села Викторию Прокошину не смущает - обещаны хорошая зарплата и полмиллиона рублей подъемных.

До конца года в Липецкой области планируется открыть в деревнях с населением до 100 человек пять модульных ФАПов. По региону начали курсировать "четыре поликлиники" на колесах - это те же фельдшерские пункты, только в автобусах. В конце сентября они начнут делать селянам прививки от гриппа.