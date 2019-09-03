Президентский оркестр творчески слился с рок-музыкантами

На Красной площади произошло историческое "слияние рок-группы и военного духового оркестра". Об этом объявили организаторы "Спасской башни".

В белом - музыканты Президентского оркестра. На мобильной сцене - Дмитрий Четвергов и его команда. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Президентский оркестр выдувал медь, рок-виртуоз Дмитрий Четвергов творил нечто невообразимое со своей гитарой, солдаты читали рэп, танцевал пограничный балет, суворовцы с подружками учинили на главной площади страны карнавал...

Прямо у сцены я потребовал объяснений у одного из главных виновников рок-карнавала у стен Кремля - Дмитрия Четвергова.

Дмитрий, и как слияние?

Дмитрий Четвергов: Понравилось. Мне это предложил комендант Кремля Сергей Дмитриевич Хлебников. Я уже работал с симфоническим оркестром. А вот с духовой группой, тем более с мобильной, - такого не было. Хотя спорили мы с организаторами долго... Но композиция легла на наши замыслы как нельзя лучше. Были опасения, что не уложимся в хронометраж, так как композиция получилась на 5 минут вместо трех с половиной. Но идея коменданта правильная, и даже весьма кстати пришлось то, что "гвардейцы" читают рэп, который сочинила моя подруга поэтесса Нелли Жарова.

Гвардейцами вы называете, я так понимаю, солдат Президентского полка. В повседневной жизни рэп они не читают. А несут службу в Кремле, участвуют в церемониальных программах с участием президента.

Дмитрий Четвергов: Таких рэперов еще надо было найти. Мы и нашли: два парня служат в полку, увлекаются рэпом. Они сразу согласились. Записали, послушали. Конечно, не сразу у них получилось, одно дело - запись, совсем другое дело выступать с живым оркестром. Но отрепетировали, и все получилось. Правильный ход, я думаю.

Как договорились с командованием?

Дмитрий Четвергов: Их командир мне сказал, что сначала эта идея ему показалась дикой. Рэп!? Но пришел на репетицию, посмотрел. Решил: а ведь что-то в этом есть.

А почему поете на английском?

Дмитрий Четвергов: Да я тоже об этом думал. Терзали сомнения: почему мы, россияне, используем композицию Roll Over Beethoven Чака Берри, американца? Нет, можно было, конечно, эпохально затянуть: "Вставайте, люди русские!" Но вот надо ли? Подумав, решили, что открывать рок-н-роллом на английском - это правильно, фестиваль международный.

А вот если бы прошел дождь? У вас много аппаратуры, коротнет - зажигательное шоу было бы...

Дмитрий Четвергов: А мы и боялись дождя. Подготовили пленку: польет - накроем аппаратуру. Но будет не тот звук. Духовой оркестр в принципе может работать под дождем, из инструментов самые "метеозависимые" - кларнеты. А вот гитара и клавишные под дождем - большая проблема. И слава богу - погода стояла прекрасная.

Я читал описание вашей аппаратуры, но даже название не выговорю. Тяжелая, и как только по брусчатке ее катили?

Дмитрий Четвергов: Аккуратно. Именно потому что ее надо было катить по брусчатке. Цифровая микшерная система Allen & Heath dLive C Class с усилителями и колонками весит под тонну, но это самый необходимый минимум. Нужно больше, чтобы обеспечить живой звук рок-группы с живым шагающим оркестром на площадке 76 на 36 метров. В будущем надо будет поработать, чтобы и на площади, и на трибунах звук был комфортен для всех.

А что, будет еще и продолжение?

Дмитрий Четвергов: Очень надеюсь. У Президентского оркестра есть абонемент в московском Доме музыки. У меня есть идеи. Я предложил их начальнику оркестра Вере Алексеевне Крыловой. Она человек, с которым возникает ощущение, будто ты всю жизнь знаком. Хотя познакомились этой зимой, в январе. Есть площадка, есть оркестр, есть идеи - а почему бы и нет?

В целом послевкусие позитивное?

Дмитрий Четвергов: Конечно! Прекрасно сработали и главный режиссер-постановщик фестиваля Юрий Мархолия, и главный звукорежиссер Дмитрий Рудаков.

На страничке в "Фейсбуке" Дмитрия Четвергова нашел любопытное фото. Стоит человек с волынкой, в одежде шотландца или ирландца. Подпись: "Давно не виделись с Вениамином Мясоедовым. Встретились на фестивале "Спасская башня". Это тот саксофонист, что играл дуэтом с Биллом Клинтоном?

Дмитрий Четвергов: Он. В Вашингтоне исполнили джем-сейшен для двух саксофонов: Вениамин Мясоедов (Россия) и Билл Клинтон (США). Так их и объявили.

А почему он с волынкой?

Дмитрий Четвергов: А что такого? Думаю, играет в кельтском Оркестре волынок и барабанов. Там несколько русских.

Кельт Мясоедов! Звучит.

Дмитрий Четвергов: Вениамин давно увлекается волынкой, это его отдушина. Я считаю, что это здорово, когда музыкант овладевает другими инструментами. Когда я работал с великим классиком Алексеем Рыбниковым (председатель Совета Союза композиторов России. - От ред.), мне приходилось озвучивать один его фильм. В кадре - человек с банджо, а за кадром звучит гитара. Маэстро попросил переозвучить на банджо. Освоил, исполнил.

А как случилось, что вместе с вами экс-губернатор, экс-министр, а ныне аудитор Счетной палаты?

Дмитрий Четвергов: Да, и в одном лице: Михаил Мень. Давно дружим. Он всегда оставался музыкантом: и когда был губернатором, и когда был министром строительства. А когда стал аудитором Счетной палаты - создали группу ChetMen: Выступаем. Например, в прошлом году в Коктебеле.

Мень на Koktebel Jazz Party рассказывал, что дружит с Димой Четверговым. И играете вместе с тех пор, как отслужили в Советской армии. Но сегодня выступает только в отпуске. Впрочем, глава Счетной палаты Алексей Кудрин любит джаз и в выходные отпускает аудитора. Но вот на "Спасскую башню" Кудрин, получается, Меня не отпустил.

Дмитрий Четвергов: Да, на "башне" мы без Михаила Меня. Но с 1 по 9 сентября в швейцарском Монтрё проходит фестиваль "Музыкальный сентябрь". Мы с Михаилом там выступаем. Вылетаем в Монтрё в субботу.

У Чета (Д. Четвергова) довольно много титулов. Самый оригинальный: это человек, который взорвал рок-концертом академическую сцену Мариинки. Фото: Сергей Михеев/ РГ

ChetMen - рок-группа?

Дмитрий Четвергов: Фьюжн: сплав джаза, блюза, фанка, соула с элементами поп-рока, арт-рока и этнической музыки. Михаил Мень - музыкант широкого профиля. Начинал как бас-гитарист, выступал как певец, как композитор. Так и я: гитарист, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер...

А вы на самом деле вместе служили?

Дмитрий Четвергов: Учились вместе. И призывались в армию в одно время. Но Михаила отправили на Дальний Восток, я остался в Москве, в автобате. Сначала водителем, потом... Долгая история. Но отслужил как положено: два года.

Меня потрясло соло на гитаре - саундтрек к "Сибирскому цирюльнику". Просто слезы на глазах. Но заточен вроде бы на трубу, так?

Дмитрий Четвергов: У самого слезы. Произведение композитора Эдуарда Артемьева называется "Офицерское братство". И красной нитью проходит через весь саундтрек "Сибирский цирюльник". И да, Никита Сергеевич Михалков любит духовые. Я захотел исполнить соло на гитаре. Мне говорят: какая гитара? Написано же для трубы! Я настоял. Вложил душу. Тема удивительно трогательная и достаточно простая, но как ее сыграть на гитаре? Перепробовал много позиций, прежде чем прозвучала правильно. Классику и Никите Михалкову понравилось. Чем я горд. Исполнял в проекте "Соло для гитары с оркестром".

Возвращаюсь к слиянию с Президентским оркестром: все-таки рокер с волосами до плеч среди белоснежных мундиров... Как вам там?

Дмитрий Четвергов: Отлично! Кроме Веры Крыловой познакомился с таким потрясающем музыкантом, как Евгений Никитин: он дирижер Президентского оркестра. Очень нам помог воплотить идеи своей работой над оркестровкой Евгений Бородин, это тоже дирижер оркестра. С военным оркестром легко находить общий язык. Музыканты народ капризный: это я хочу, это не хочу. В Президентском оркестре такого нет. Там организованность, пунктуальность и порядочность. Для успеха музыкальных проектов такие качества очень важны.