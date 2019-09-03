Работы Дали и Шагала впервые покажут на ярмарке Cosmoscow

7-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, на которой представят произведения Сальвадора Дали и Марка Шагала, пройдет в московском Гостином Дворе с 6 по 8 сентября этого года. Об этом сообщается на официальном сайте выставки.

Работы известнейших мастеров второй половины ХХ века - литографии Сальвадора Дали, посвященные трем знакам зодиака - Деве, Весам и Скорпиону (часть из серии, созданной мастером в 1967 году), и другие серии послевоенного периода, литографии и керамика Марка Шагала, живописные полотна нонконформиста 60-х годов Игоря Вулоха - можно будет увидеть на стенде международной галереи Altmans Gallery.

"Мне кажется, получится интересная стыковка абстрактной живописи Вулоха и сюрреалистического искусства Дали и Шагала", - приводит слова основателя и совладельца Altmans Gallery Егора Альтмана пресс-служба события.