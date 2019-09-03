Сколько будет стоить проезд по Московским центральным диаметрам?

Запуск первых двух Московских центральных диаметров должен состояться уже в этом году. По МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск) с короткими интервалами, всего 5-6 минут, будут курсировать 39 современных поездов "Иволга". Москвичи и жители Подмосковья уже давно задаются вопросом, насколько выгодно будет пользоваться новым видом транспорта. В этом разобрался обозреватель "РГ".

Чем дальше, тем дороже

Как только власти озвучили стоимость проезда, стало ясно, что единой фиксированной цены билета просто нет. Диаметры разделили на три ценовых сектора. Первую зону назвали "Центральная" - это все остановки в пределах столицы: от платформы Марк до платформы Сетунь (15 станций) на маршруте МЦД-1 и от Волоколамской до Остафьева (27 станций) на МЦД-2. Стоимость одной поездки в пределах этой зоны - 38 рублей по тарифу "Кошелек", включая пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК) и метро. Их необходимо успеть сделать в течение 90 минут с момента посадки на МЦД. К слову, на двух диаметрах в общей сложности предусмотрено 25 пересадок на метро и четыре пересадки на МЦК. При этом действуют транспортные абонементы - на сутки, месяц, год и другие. То есть жители столицы, не добавляя ни копейки к привычным расходам на транспорт, смогут пользоваться новым наземным метро. Оплата возможна и по билетам ЦППК, но пересадка на метро и МЦК входить в цену тогда не будет.

Название второй зоны - "Пригород". Речь идет уже о станциях МЦД, расположенных на территории Подмосковья. На первом диаметре она включает два отрезка - от Сетуни до Одинцова и от Марка до Лобни, на втором соответственно - от Волоколамской до Нахабина и от Остафьева до Подольска. Билет стоит чуть дороже - 45 рублей. Оплата также производится "Тройкой" по тарифу "Кошелек". За эти деньги можно полностью пересечь диаметры - проехать от Одинцова до Лобни или от Нахабина до Подольска. При этом пересадка на метро и МЦК тоже входит в эту цену. Схема работает и наоборот - если сначала проехать на метро или МЦК, а потом пересесть на диаметр, то стоимость будет та же самая. А вот абонементов пока еще нет. Их пока согласовывают с властями Подмосковья.

Третья зона называется "Дальняя". Она охватывает пояс за пределами МЦД: Дмитров, Серпухов, Можайск и другие города. Ее придумали, чтобы пассажирам не нужно было специально делать пересадку на диаметры, следуя в центр Москвы. Они смогут использовать тарифную сетку МЦД, попадая в зону работы нового наземного метро. Как это будет выглядеть на практике? Например, нужно доехать от Можайска до столичного Белорусского вокзала. До Одинцова оплата будет идти по стандартному тарифу ЦППК - 23 рубля за каждые 10 км пути. А дальше останется только доплатить 45 рублей за пользование двумя зонами МЦД - "Пригородом" и "Центральной". В эту цену точно так же включается пересадка на метро и МЦК.

С "наземкой" все тоже достаточно просто. Пересесть с МЦД на автобус, троллейбус, электробус или трамвай можно за 59 рублей (поездка плюс пересадка). Столько же москвичи платят по тарифу "90 минут", в котором учитывается скидка по "Кошельку". Из пригородной зоны поездка с пересадкой будет стоить уже 83 рубля.

Где экономия?

Если сравнить тарифы на обычные электрички и стоимость МЦД, то становится ясно - сберечь можно значительные средства. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, тарифная сетка позволит экономить до 50% на поездках по столице и до 75% на поездках по Подмосковью. Разберем на конкретном примере. Сейчас электричка от Подольска до Нахабина стоит 207 рублей. По МЦД-2 весь этот маршрут можно преодолеть за 45 рублей. Это дешевле сразу на 78%. От Одинцова до Лобни проехать по действующим тарифам стоит 184 рубля, а на МЦД будут все те же 45 рублей. Платим меньше на 75,5%. А что если ехать издалека? Поезд от Можайска до Москвы сейчас стоит 276 рублей, а с использованием тарифа МЦД он обойдется в 252 рубля, при этом пассажир получит еще и бесплатную пересадку на метро и МЦК. А, например, электричка от Дмитрова до Москвы сейчас стоит 161 рубль. По новой тарифной сетке цена упадет до 114 рублей.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / ИВАН ПЫШЕЧКИН

Выходит, пользоваться МЦД всегда выгоднее, чем обычными электричками? Оказывается, есть свои исключения. Речь идет о коротких поездках по пригороду. Например, если нужно проехать две станции от Одинцова до Сколкова, то по обычному тарифу ЦППК проезд стоит 23 рубля, а по тарифу диаметра в этой зоне - 45 рублей. В данном случае пассажиру выгоднее воспользоваться старым привычным вариантом, так как пересадка на метро или МЦК ему вообще не нужна.

Приложи дважды

Пользуясь метро, пассажиры привыкли, что валидировать билет нужно всего один раз - на входе. В случае с МЦД будет введена двойная валидация. Прикладывать "Тройку" к турникету нужно будет еще и на выходе. Это необходимо, чтобы с карты списались недостающие средства при выезде из "Центральной" зоны. Если пассажир пересел на МЦД из подземки, то сразу снять деньги нельзя - ведь в пределах Москвы проезд по диаметрам включен. А вот дальше цена автоматически поднимается до 45 рублей, а значит, до полной оплаты не хватает семи рублей. Спишут их как раз после второй валидации на одной из станций в зоне "Пригород".

Больше воздуха

Эффект от запуска двух первых диаметров станет заметен практически сразу. За счет перераспределения пассажиропотока снизится транспортная нагрузка сразу на нескольких ветках подземки. Так, по существующим прогнозам, МЦД-1 на 6% разгрузит северный участок Серпуховско-Тимирязевской линии, на 10% северо-западный участок Таганско-Краснопресненской, на 11% Филевскую линию и на 12% западный участок Арбатско-Покровской линии. Что касается МЦД-2, то на 8% свободнее станет на северном участке Калужско-Рижской линии и на 6% на южном участке Замоскворецкой линии. Кроме того, второй диаметр окажет позитивное воздействие и на участки веток, которые на отдельных отрезках уже и так пересекает МЦД-1. То есть эффект будет заметен на западном и юго-восточном участках "фиолетовой" ветки (на 10% и 8% соответственно), на северо-западном участке "серой" ветки (на 6%) и на западном участке "синей" (на 11%).

Кстати

Полный соцпакет

На МЦД в "Центральной" зоне будут действовать такие же социальные льготы, как и при проезде на всех остальных видах московского транспорта. Пройти, к примеру, можно будет по школьной или студенческой "социалке" (за 395 рублей в месяц). А бесплатно ездить смогут граждане, у которых уже есть право свободного проезда в метро и пригородных электричках - например, пенсионеры. Платить за МЦД не придется и детям до семи лет.

Прямая речь

Как в Европе

Аркадий Гершман, урбанист

- МЦД на данном этапе - это приведение в порядок и улучшение уже существующей железнодорожной инфраструктуры. За счет этого проекта, о котором задумались после успеха МЦК, большое число жителей получают доступ к наземному метро. Пассажиру не нужно знать расписание - достаточно прийти на станцию, и в течение пяти минут он уедет на поезде в нужном направлении. Аналоги МЦД есть в Берлине, Париже и Лондоне. Все так или иначе приходят к выводу, что для большого мегаполиса внутригородская электричка - одна из важнейших составляющих транспортной системы.

Однако что касается МЦД-1, то станции Долгопрудная и Новодачная, расположенные вблизи поселка Северный (район Москвы за МКАД), относятся к зоне "Пригород", так как де-юре располагаются на территории Подмосковья. Но пользуются ими в основном москвичи. Было бы правильнее включить эти станции в центральную зону.