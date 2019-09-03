Собянин открыл на МКАД новую развязку

На юго-востоке МКАД сегодня открылась новая транспортная развязка с Бесединским шоссе. По оценкам столичного стройкомплекса, каждый час здесь смогут свободно проезжать восемь тысяч авто - в три раза больше, чем раньше. "Это сложное гигантское сооружение позволит улучшить ситуацию с транспортом сразу в трех районах Москвы, - заявил мэр Сергей Собянин. - Подрядчикам удалось сдать объект на год раньше срока".

Быстрее открыть развязку позволила круглосуточная работа, объяснил первый замглавы департамента строительства Петр Аксенов. "Строить развязку потребовала жизнь, - признался он. - Ведь здесь были сплошные пробки, небольшой путепровод не справлялся с растущим автопотоком". Главный объект новой развязки - эстакада для съезда с внешней стороны МКАД на шоссе в сторону центра. В общей сложности построено 5,3 км дорог, в основном это боковые проезды, упрощающие движение по кольцу.

Как отметил Собянин, развязка улучшит транспортную ситуацию в столичных районах Марьино, Братеево, Зябликово и рядом с подмосковным селом Беседы. В общей сложности там проживают более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается, что пропускная способность участка МКАД между Каширским и Бесединским шоссе вырастет на 14 процентов. В ноябре здесь же планируют открыть удобный подъезд к автовокзалу "Южные ворота" и надземный переход через МКАД.

"За последние годы мы запустили уже 15 реконструированных развязок на МКАД, - резюмировал Собянин. - И эта системная сложная работа будет продолжена". Ранее власти Москвы заявляли, что к 2022 году на МКАД построят 21 новую развязку и более 50 км дублирующих дорог. Из всех этих объектов быстрее всего должны запустить развязку на улице Генерала Дорохова - в конце этого года или в начале следующего. По этапам с 2020-го планируют вводить так же развязку с Волоколамским шоссе.

Еще три развязки на МКАД проектируются, подчеркнул Аксенов. Объекты будут построены на пересечении с Липецкой улицей, Алтуфьевским и Осташковским шоссе.