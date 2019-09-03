Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД

Народный артист СССР Василий Лановой попросил москвичей поддержать тех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые готовы к работе на благо города и к конструктивному диалогу с властями. Он составил собственный список кандидатов исходя из того, что оппозиционер Алексей Навальный объявил их "провластными".

"Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Он призывает голосовать против "провластных" кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает, меня совершенно не интересует", - цитирует Ланового издание "Аргументы и Факты".

Приводится и сам "список Ланового", где приведены кандидаты по каждому округу, которых просит поддержать народный артист.

Избирательный округ №1: ЗелАО - Титов Андрей Михайлович, район Зеленоград.

Избирательный округ №2: СЗАО - Воловец Светлана Альбертовна, районы Северное Тушино, Южное Тушино, Куркино, Молжаниновский.

Избирательный округ №3: СЗАО - Цветкова Сабина Алановна, районы Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино.

Избирательный округ №4: СЗАО - Киселева Мария Александровна, районы Крылатское, Строгино, часть Кунцево.

Избирательный округ №5: СЗАО - Бабаян Роман Георгиевич, районы Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино.

Избирательный округ №6: САО - Балыхин Михаил Григорьевич, районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунино.

Избирательный округ №7: САО - Перфилова Надежда Рафаиловна, районы Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западного Дегунино и Бескудниковского.

Избирательный округ №8: САО - Кумин Вадим Валентинович, районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол.

Избирательный округ №9: САО - Медведев Андрей Андреевич, районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского.

Избирательный округ №10: СВАО - Картавцева Лариса Александровна, районы Бибирево, Лианозово, Северный.

Избирательный округ №11: СВАО - Нифантьев Евгений Олегович, районы Алтуфьевский, Марфино, Отрадное.

Избирательный округ №12: СВАО - Шапошников Алексей Валерьевич, районы Свиблово, Северное Медведково, южное Медведково

Избирательный округ №13: СВАО - Бускин Игорь Владимирович, районы Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский.

Избирательный округ №14: СВАО - Починок Наталья Борисовна, районы Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино.

Избирательный округ №15: ВАО - Метельский Андрей Николаевич, районы Гольяново, Метрогородок, часть Сев.Измайлово.

Избирательный округ №16: ВАО - Молев Антон Ильич, районы Богородское, Преображенское, часть Соколиной горы.

Избирательный округ №17: ВАО - Татулова Анастасия Анатольевна, районы Перово, часть Ивановского, часть Соколиной горы.

Избирательный округ №18: ВАО - Табашников Николай Игоревич, районы Восточное Измайлово, Измайлово, часть Северного Измайлово, Восточный.

Избирательный округ №19: ВАО - Назарова Ирина Александровна, районы Новогиреево, часть Вешняки, часть Ивановского.

Избирательный округ №20: ВАО - Шингаркин Максим Андреевич, районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть Вешняки и Выхино-Жулебино.

Избирательный округ №22: ЮВАО - Святенко Инна Юрьевна, районы Капотня, часть Люблино, часть Марьино.

Избирательный округ №23: ЮВАО - Николаева Елена Леонидовна, районы Кузьминки, часть Люблино, часть Рязанского.

Избирательный округ №24: ЮВАО - Дягилев Игорь Владимирович, районы Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый.

Избирательный округ №25: ЮВАО - Стебенкова Людмила Васильевна, районы Печатники, часть Марьино.

Избирательный округ №26: ЮАО - Щитов Кирилл Владимирович, районы Братеево, Зябликово, часть Орехово Борисово Южное.

Избирательный округ №27: ЮАО - Орлов Степан Владимирович, районы Орехово-Борисово Северное, часть Орехово-Борисово Южное.

Избирательный округ №28: ЮАО - Самышина Елена Александровна, районы Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть Нагатинский затон.

Избирательный округ №29: ЮАО - Артемьев Олег Германович, районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицыно.

Избирательный округ №30: ЮАО - Русецкая Маргарита Николаевна, районы Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Избирательный округ №31: ЮАО - Зверев Сергей Иванович, районы Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзино.

Избирательный округ №32: ЮАО - Мельникова Ольга Николаевна, районы Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинский затон.

Избирательный округ №33: ЮЗАО - Гусева Людмила Ивановна, районы Южное Бутово, часть Северное Бутово.

Избирательный округ №34: ЮЗАО - Семенников Александр Григорьевич, районы Ясенево, часть Зюзино, часть Северное Бутово.

Избирательный округ №35: ЮЗАО - Метлина Наталья Борисовна, районы Коньково, Теплый стан.

Избирательный округ №36: ЮЗАО - Шарапова Ольга Викторовна, районы Котловка, Обручевский, Черемушки.

Избирательный округ №38: ТиНАО - Козлов Александр Михайлович, районы Части Проспекта Вернадского и Тропарево-Никулино, часть Новой Москвы.

Избирательный округ №39: ТиНАО - Головченко Валерий Владимирович, районы Ново-Переделкино, Внуково, часть Новой Москвы.

Избирательный округ №40: ЗАО - Батышева Татьяна Тимофеевна, районы Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть Тропарево-Никулино.

Избирательный округ №41: ЗАО - Герасимов Евгений Владимирович, районы Можайский, часть Кунцево, часть Фили-Давыдково.

Избирательный округ №42: ЗАО - Никитин Кирилл Михайлович, районы Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково.

Избирательный округ №44: ЦАО - Свиридов Илья Тимурович, районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка.

Избирательный округ №45 Касамара Валерия Александровна, районы: Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники.