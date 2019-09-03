Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм

Владислава Синицу - автора поста, призывавшего к насилию над детьми правоохранителей, - Пресненский суд Москвы признал виновным по уголовной статье 282 УК РФ - "возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". И назвал срок - пять лет лишения свободы.

Вот как выглядит картина преступления по версии следствия, с которой согласился суд. 31 июля 2019 года Синица, используя сетевой псевдоним "Макс Стеклов", посредством публикации в одной из социальных сетей "призвал к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей".

Вычислили автора быстро. Как объяснили в Следственном комитете корреспонденту "РГ", в кратчайшие сроки следствием совместно с оперативными службами житель Подмосковья был установлен и задержан.

Следствие назначило и провело психолого-лингвистическую экспертизу творений блогера. Эксперты однозначно признали, что "пост содержал призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Во время прений сторон гособвинение попросило подсудимому 6 лет колонии. Виновным Синица себя так и не признал, заявив, что его слова "вырваны из контекста и интерпретированы неправильно".

"Осознавая общественный характер, используя личный мобильный телефон, он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который целевой аудиторией может быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников правоохранительных органов", - сказала прокурор.

Суд изучил письменные материалы дела и допросил свидетелей обвинения - сотрудников Росгвардии, которые заявили на заседании, что стали опасаться за жизнь и здоровье своих детей после угроз блогера в Twitter.

Синица - житель подмосковных Люберец. Ему 30 лет, работает, точнее - работал в одной из столичных компаний в должности старшего финансового менеджера.