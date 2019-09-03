В дни, когда еще шли задержания после нехзаконных акций, власти заявили, что будут разбираться отдельно с каждым случаем. Это и происходит. И как мы видим в судебных решениях, те, кто совершал серьезные нарушения, будь то распыление газа из баллончика, бросание урны или даже призывы угрожать детям силовиков, получили реальные сроки. Тем, в чьих действиях не нашли признаков преступлений, дела закрыли.

Вчера Владислава Синицу, автора поста, призывавшего к насилию над детьми правоохранителей, Пресненский суд Москвы признал виновным по уголовной статье. Статья - 282 УК РФ - "возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. И суд назвал срок - пять лет лишения свободы.

Вот как выглядит картина преступления, по версии следствия, с которой согласился суд. 31 июля 2019 года Синица, используя сетевой псевдоним "Макс Стеклов", посредством публикации в одной из социальных сетей "призвал к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей".

Вычислили автора быстро. Как объяснили в Следственном комитете корреспонденту "РГ", в кратчайшие сроки следствием совместно с оперативными службами житель Подмосковья был установлен и задержан.

Следствие назначило и провело психолого-лингвистическую экспертизу творений блогера. Эксперты однозначно признали, что "пост содержал призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Во время прений гособвинение попросило подсудимому 6 лет колонии. Виновным Синица себя так и не признал, заявив, что его слова "вырваны из контекста и интерпретированы неправильно". Защита намерена обжаловать приговор.

Кто совершал серьезные нарушения, получили реальные сроки. Тем, в чьих действиях не нашли признаков преступлений, дела закрыли

Три года и два месяца в колонии общего режима попросила прокуратура у Тверского суда для Данилы Беглеца - участника несанкционированной акции 27 июля. Но суд дал два года. Беглец обвиняется в насилии над полицейским. Его дело рассматривалось в особом порядке - без исследования доказательств, так как подсудимый вину признал.

Вчера СК заявил, что по пятерым фигурантам уголовное преследование прекращено. Четверо из них, Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась. Как объяснили корреспонденту "РГ" в СК, в действиях этих граждан есть признаки административного правонарушения. Поэтому все материалы отправлены в МВД РФ. Еще двоих арестованных, Егора Жукова и Сергея Фомина, СК вчера попросил перевести под домашний арест. Такое же ходатайство о переводе Фомина под домашний арест поступило в Басманный суд.

И также вчера Тверской суд приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева, ставшего первым осужденным за нападение на силовика на несанкционированной акции 27 июля. И это дело рассматривали в особом порядке - то есть при полном признании вины. Прокуратура запрашивала для него три года четыре месяца колонии. Суд приговорил к трем годам колонии общего режима. Во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Двое сотрудников получили химические ожоги глаз. При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки.

Вчера же полицейские задержали председателя Либертарианской партии Сергея Бойко и активиста Марка Гальперина, которые призывали к участию в несанкционированной акции 31 августа.

Прямая речь

Сергей Ахундзянов, председатель президиума Московской коллегии адвокатов:

В уголовном преследовании Владислава Синицы обращает внимание оперативность проведения следствия и суда. 31 июля 2019 года он разместил пост в Twitter, 3 августа было возбуждено уголовное дело, а 3 сентября уже вынесен обвинительный приговор.

Осуществление правосудия в такие короткие сроки убедительно демонстрирует обществу решительность правоприменительных органов по пресечению преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Действительно, исходя из содержания текста, даже без лингвистического исследования, очевидно возбуждение ненависти к детям социальной группы - сотрудников органов правопорядка, сопряженной с угрозой применения насилия.

Такие действия являются недопустимыми в демократическом обществе, и особенно в отношении детей, за что предусмотрена уголовная ответственность. Подобные слова вызывают справедливое осуждение и возмущение не только сотрудников правоохранительных органов, но и правозащитников, адвокатов.

Однако эмоции, гневное осуждение слов блогера, непринятие его действий не могут быть положены в основу его приговора. Полагаю, что назначенное наказание в виде 5 лет лишения свободы при максимальном размере 6 лет, является чрезмерно суровым. Такое наказание, как представляется, было бы оправданным, если бы преступление было совершено именно с применением насилия, повлекшим тяжкие последствия, с использованием своего служебного положения либо организованной группой.