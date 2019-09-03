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03.09.2019 15:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В 93-м сезоне "Ленкома" Марк Захаров представит новую постановку

Текст: Мария Воронова

Художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров в будущем 93-м сезоне представит новый спектакль "Капкан". Об этом сообщает директор театра Марк Варшавер.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По его словам, новый спектакль режиссера, который он поставит по пьесе Владимира Сорокина, станет главным событием будущего сезона. Сам худрук на сборе труппы не был: сейчас Марк Захаров находится в больнице, однако передавал коллегам огромный привет. Работу над новой постановкой он начал еще в прошлом сезоне, и продолжит репетиции после выписки.

Кроме того, по словам Варшавера, которого цитирует РИА Новости, Глеб Панфилов пообещал поставить спектакль по пьесе канадского автора Форса "Давние знакомые". Главные роли в постановке должны исполнить Инна Чурикова и Александр Збруев. На сборе труппы в преддверии нового сезона директор рассказал также о возможном сотрудничестве с режиссером Дайнюсом Казлаускасом.

Марк Варшавер также отметил, что 21 октября состоится вечер памяти Николая Караченцова, которому 27 октября исполнилось бы 75 лет. Накануне памятной даты состоится открытие памятника на могиле артиста - Караченцов будет запечатлен в образе графа Резанова из "Юноны и Авось", премьера которой состоялась на сцене "Ленкома" в 1979 году. Николай Караченцов играл в рок-опере почти 25 лет.

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