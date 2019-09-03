В Ярославле при буксировке к месту стоянки затонул плавучий ресторан

В Волге в границах Ярославля в последних числах августа затонул трехэтажный ресторан - дебаркадер, который в прошлом году отбуксировали в столицу "Золотого кольца" из Москвы. Неоднозначное сооружение собственник, прошедший процедуру аукциона, планировал установить у Волжской набережной, однако из-за жестких требований по охране центра Ярославля - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО предприятие общепита свои двери так и не открыло и при буксировке к очередному месту стоянки пошло ко дну. В обстоятельствах происшествия разбираются транспортная прокуратура и Ространснадзор.

Впервые это "чудо" ядовито-желтой расцветки причалило к ярославскому берегу в ноябре 2018 года, сразу вызвав у горожан бурю негодования: масштабная постройка, вдруг "выросшая" у Волжской набережной, совершенно не соответствовала облику древнего русского города и привела в изумление не только ярославцев, но даже известного московского блогера, посчитавшего, что людям "плюнули в душу". "Можете вы себе представить, чтобы нелепый пестрый дворец из провинциального парка аттракционов появился на Красной площади? Нет, конечно. А вот на реке взгромоздить уродца - обычное дело, - написал по следам прошлогодних ярославских событий москвич, снабдив публикацию фотографией того же самого плавучего ресторана, но только на Москве-реке. - К счастью Москва, несколько лет назад решила очиститься от этого ужаса. Дебаркадеры снесли, а некоторые просто куда-то исчезли. Москвичи вздохнули с облегчением, Москва-река стала чище. Но беда пришла, откуда не ждали... Кому вообще в голову пришло это нелепое пестрое сооружение поставить в самом сердце шикарного города?".

Со слов главного архитектора Ярославской области Михаила Кудряшова, архитектурный стиль этого сооружения с точки зрения искусствоведения определить невозможно, это просто "хаотичное нагромождение архитектурных деталей разных стилей и эпох, характерное для конца 1990-х годов", к тому же еще токсичного цвета. Кроме того, с появлением у причала этого "замка" оказались нарушены регламенты проекта зон охраны объектов культурного наследия Ярославля, центр которого включен в список ЮНЕСКО: здесь можно размещать дебаркадеры и пристани длиной не более десяти метров, а новая постройка была намного масштабнее.

Общественность возмутилась громко, поэтому очень скоро лимонного цвета "замок" с зубчатыми башнями отбуксировали в Ярославский речной порт, где он и простоял всю минувшую зиму. Весной же стало очевидно, что огромный плавучий ресторан с большой осадкой очень мешает работе порта.

К счастью, плавучий объект общепита сел на дно не по ходу судов

- Он давно нам мешал, - признается начальник пассажирского управления Ярославского речного порта Андрей Жельнин. - Владельцу было предложено увезти его куда-нибудь: этот дебаркадер до такой степени нам надоел, что мы уже просто не знали, куда его поставить. Из-за конструктивных особенностей переставлять его тяжело, сложно взять на буксир. Мы отправили владельцу письмо о расторжении договора, предложили другое место - неподалеку, на левом берегу Волги, где есть небольшой свайный бесхозный причал. Туда этот ресторан и перегоняли…

Что в процессе буксировки пошло не так, сейчас выясняют специалисты, но в районе поселка Парково, не дойдя до нужной точки несколько десятков метров, дебаркадер-ресторан накренился и начал тонуть. Под воду ушли два нижних этажа.

В связи с ЧП в региональном правительстве собиралась областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, правда, почему-то в закрытом режиме. На место выезжали специалисты МЧС, транспортной прокуратуры, других ведомств, волжское дно несколько дней обследовали водолазы. На конец минувшей недели информации о причинах аварии не было, как и решения, что с потонувшим "замком" делать дальше - как-то поднимать или утилизировать на месте. К счастью, плавучий объект общепита упал на дно не на судовом ходу, поэтому решение можно принимать не скоропалительно.

- Наша оперативная группа выезжала на место. Кроме того, там работали другие заинтересованные организации, и был сделан вывод, что судовому ходу объект не мешает, - рассказал официальный представитель ГУМЧС по Ярославской области Михаил Зверев. - Кроме того, объект обозначен предупреждающим светящимся буем. С учетом дополнительных знаков движение маломерных судов тоже не пострадает.

К слову, ярославцы восприняли произошедшее без малейшего сочувствия, предложив открыть в месте утопления дебаркадера подводный ресторан или ловить там рыбу прямо из окон. В соцсетях набирает популярность видео, снятое с помощью квадрокоптера и сопровождаемое музыкой из фильма "Титаник". Иначе как именем огромного несчастного парохода несостоявшийся ресторан горожане уже и не называют…

Комментарий

Евгений Мажаров, ярославский транспортный прокурор:

- Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку по факту частичного затопления дебаркадера на реке Волге в Ярославской области. По предварительным данным, инцидент произошел в процессе буксировки дебаркадера с правого на левый берег реки. Разлива нефтепродуктов нет, угроза судоходству отсутствует. Пострадавших нет. Ход и результаты проверки взял на личный контроль северо-западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.