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03.09.2019 13:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме разоблачили махинации с домами-фантомами

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

В Костроме предстанет перед судом сотрудница кадастровой конторы, которая наладила незаконный бизнес по незаконному оформлению в собственность земли под домами-фантомами по бросовой цене.

Под следствие 33-летняя жительница областного центра попала после серии подозрительных сделок с землей. Как рассказали в региональном УМВД, женщина работала кадастровым инженером в частной фирме. Будучи специалистом по земельному праву, она разработала преступную схему получения земельных участков в собственность по цене в десятки раз ниже рыночной.

Фото: iStock
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- Сначала она, искусственно завышая цену, выигрывала аукцион на право заключения договора аренды земли. Затем в короткие сроки оформляла разрешительную документацию на строительство и ставила виртуальные дома либо строения из фанеры на регистрационный учет как капитальные здания, - рассказали в полиции.

После этого она подавала заявку на право выкупа участка в собственность по цене, составляющей всего лишь три процента от его реальной стоимости. По данным следствия, только в 2017 году предприимчивая костромичка успела оформить как минимум три незаконные сделки: на себя и на одного из своих клиентов она перевела три земельных участка в престижном Костромском районе общей площадью 26 соток всего за 19 тысяч рублей.

Таким образом, вместо 24000 рублей одна сотка земли обходилась ей в 730.

- Следствие полагает, что средний ущерб бюджету от оформления каждого участка составил порядка 1,6 миллиона рублей, - сообщили в УМВД.

Вывести предприимчивую землевладелицу на чистую воду удалось благодаря совместным разработкам сотрудников управлений двух региональных ведомств - МВД и ФСБ. Против женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.

Фото: УМВД по Костромской области
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Как уточнили в полиции, на протяжении всего периода расследования подозреваемая категорически отрицала свою вину. Она заявляла следователям, что на момент проведения кадастровых работ она "своими глазами видела на земельных участках капитальные жилые дома".

Сейчас расследование резонансного уголовного дела о "домах-фантомах" завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Если вину костромички удастся доказать в суде, ей грозит до десяти лет заключения и штраф до миллиона рублей.

Кроме того, сейчас эксперты проверяют законность всех сделок, проведенных с участием злоумышленницы. Не исключено, что все они могут быть признаны недействительными.

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