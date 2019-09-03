В Москве открыли новую площадку для вертолетов санавиации

В столице во вторник, 3 сентября, открыли новую площадку для дежурства вертолетов санитарной авиации.

До начала сентября в Москве работали две дежурные вертолетные площадки санитарной авиации при детской больнице №15 им. Филатова и при ГКБ им. Юдина. Они полностью перекрывали потребность в доставке вертолетами пострадавших с центральной, южной и западной частей Москвы. Новая вертолетная база на территории детской больницы им. З.А. Башляевой, расположенная на улице Героев Панфиловцев, 28, закроет север и северо-восток. В результате неважно, в какой части города произошло ЧП, ближайший вертолет доставит больного до стационара всего за 7-13 минут.

Расположена вертолетная площадка на севере территории Башляевской больницы, как раз недалеко от блока травматологического отделения и реанимации. Здесь есть освещение, правда, недостаточное (как говорят профессионалы), и в ближайшее время этот недостаток будет устранен. Также есть прибор, показывающий направление ветра, разметка на поле, организовано диспетчерское обеспечение. Около половины одиннадцатого утра послышался шум приближающегося вертолета со стороны МКАД. Это один из пяти штатных вертолетов 2-й эскадрильи Московского авиационного центра, занимающегося транспортировкой тяжело пострадавших в больницы города. От шума винтов поднялся сильный ветер, но стекла в больничных корпусах не задребезжали. Зато к большим окнам стационара прильнули дети - пациенты больницы. Спустя несколько секунд геликоптер плавно сел. Это красивая современная обтекаемая машина европейского производства, идеально подходит для работы санитарной авиации. Так, в ней легко помещаются на носилках двое тяжело пострадавших, еще одно место оборудовано для больного, который может сидеть. Есть два - три места для реанимационной бригады и двух пилотов. К слову, посадила вертолет на дежурство хрупкая летчица Екатерина Орешникова. "Трудно не летать, а минимизировать задержки, порой сложно найти место для посадки машины на неподготовленное место, например, на автомобильную дорогу, во двор дома, где произошло ЧП", - рассказывает пилот.

Несмотря на то, что основная задача санитарной авиации - быстрая доставка пострадавшего, сами геликоптеры оснащены по последнему слову современной медицинской техники.

- В этом вертолете диэлектрический пол, что позволяет прямо в воздухе проводить реанимацию, например, дефибрилляцию, кардиостимуляцию, есть аппараты искусственной вентиляции легких, чемоданчик со всем необходимым, - рассказывает "РГ" врач авиационной медицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи Павел Бобылев. - В теплое время года чаще перевозим пациентов с травмами велосипедными, самокатными, с травмами в результате падения из окон и заброшенных зданий. В зимнее время года наиболее часты серьезные ДТП, суицидальные травмы и другое. Причем бывают пустые дни, а бывает, что несколько вызовов в сутки.

Кстати, с территории Новой Москвы везут пострадавших не только с травмами, но и с инсультами и инфарктами. Как рассказал "РГ" заместитель директора Московского авиационного центра по организации летной работы Олег Катальшев, за всю историю санитарной авиации Москвы было перевезено почти 6 тысяч пострадавших, только с начала года вертолеты перевезли в больницы 539 человек.

"Единственная помеха - это погода: в град или туман, не летаем, это опасно", - говорит Катальшев. По его словам, работают летчики и врачи посменно, есть одна ночная смена при ГКБ им. Юдина, со временем планируется сделать вторую, не исключено, что ей станет как раз эта северная площадка.

По словам главного врача ДГКБ им. Башляевой и главного педиатра департамента здравоохранения Москвы Исмаила Османова, больница специализируется на пациентах с тяжелыми сочетанными травмами, тяжелой интоксикацией, поэтому появление в арсенале дежурного санитарного вертолета - это большая помощь от города. "Раньше санитарные вертолеты тоже доставляли к нам пациентов, но на это уходило время, а теперь все под боком, от нас улетает вертолет, к нам доставляет пострадавшего", - говорит Османов.

Тем временем, прилетевший вертолет встал на дежурство, которое продлится до темноты или до 20.00. В среду уже новая бригада заступит на дежурство.