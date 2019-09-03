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03.09.2019 09:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве в праздник ограничат продажу алкоголя

Текст: Ирина Огилько

В Москве во время празднования Дня города ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

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По данным ведомства, ограничение будет действовать 7 и 8 сентября в местах народных гуляний в центре и в других округах города, а так же около городских площадок с массовыми мероприятиями. При этом купить в магазинах и объектах общественного питания нельзя будет не только алкогольную продукцию, но и напитки в стеклянной таре.

Как напомнил официальный портал мэра Москвы, безопасность в городе во время праздника усилят, а на площадки с массовыми мероприятиями не допустят тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Так же для входа на подобные площадки нужно будет пройти рамку металлоискателя.

Общество Ежедневник Праздники Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День города Москвы
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